Fédérico Martín Aramburu : un an après le drame, une journée pour se souvenir

Un an après, des cérémonies pour se souvenir. Pour ne pas oublier le joueur , et surtout l'homme qu'était Fédérico Martín Aramburu . Ce dimanche 19 mars, à Paris, sur les lieux du drame, un hommage lui est rendu en présence de sa famille et de ses proches. "Il y aura deux plaques commémoratives qui seront présentées, explique Laurent Etchebarne, ancien kiné du Biarritz Olympique et proches du Pumas. Même si pour l'instant elles ne peuvent pas être installées, il faut attendre la fin du procès."

Invité de 100% Rugby ce mercredi, il précise : "Nous faisons cet hommage pour nous souvenir de lui apporter notre soutien à sa famille, mais aussi interpeller les pouvoirs publics. Le drame a eu lieu pendant "l'entre-deux-tours de la dernière présidentielle. Le monde politique n'avait pas beaucoup réagi à l'époque." La maire de Paris, Anne Hidalgo, et Pierre Rabadan, l'adjoint aux sports de la ville qui a aidé à organiser l'hommage, doivent se rendre sur place. "Ça nous tient à cœur de venir, déclare l'ancien troisième ligne international. J'avais croisé Fédé sur le terrain quand j'étais joueur, nous avions des amis en commun. Les circonstances dans lesquelles il est mort ne sont pas anodines. Ça traduit une idéologie d'extrême droite qu'on entend de plus en plus, une musique de fond banalisée contre laquelle nous voulons nous battre tant que nous serons vivants."

Hommages à Biarritz

À Paris, la cérémonie se fera sans le Biarritz Olympique, précise l'adjoint aux sports. Aussi, au stade Aguiléra, à l'appel des groupes de supporter, un moment de recueillement est prévu à 11h sous le portrait de "Fédé", côté tribune Blanco. Un rassemblement deux jours après l'hommage au stade. Pendant la réception de Nevers , pour le compte de la 24e journée de Pro D2 , une minute d'applaudissement a été observée symboliquement à la 13e minute du match, puisque Fédérico Martín Arambu jouait le plus souvent second centre.

Au stade de France aussi ce samedi, avant le coup d'envoi de la rencontre entre le XV de France et le Pays de Galles, une minute de silence a été oberservée.

Où en est l'enquête ?

Les trois principaux suspects ont été interpellés . Le suspect principal, Loïk Le Priol, militant d'extrême-droite et ancien membre du GUD (Groupe Union Défense), et Romain Bouvier, son complice , sont toujours en détention. La campagne de Loïk Le Priol, qui conduisait le véhicule de Le Priol le soir du drame, a elle été remise en liberté. Loïk Le Priol a été mis en cause pour assassinat. Il nie le caractère prémédité de son acte, et estime que les images de vidéo-surveillance corroborent sa défense.

Reste désormais aux experts psychiatriques à déterminer si le jugement de Loïk Le Priol était ou pas altéré au moment des faits en raison de sa santé mentale, comme il l'affirme lui-même.