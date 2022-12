Fegersheim : plus de 300 kg d'artifices saisis par la police dans un appartement

La police indique vendredi avoir saisi de plus de 300 kg de pétards et artifices à Fegersheim (Bas-Rhin). Deux personnes ont été interpellées. Les policiers de la Brigade spécialisée de terrain ont contrôlé un véhicule le 6 décembre à 18h20. Ils ont tout de suite repéré des des tubes mortiers. Le conducteur a tenté de prendre la fuite, avant d'être interpellé. Placé en garde à vue, l'homme de 28 ans a reconnu vendre des artifices via un compte Snapchat. Jugé en comparution immédiate, il a écopé d'une peine de 30 mois de prison ferme.

Mais les policiers ont remarqué que le compte Snapchat en question était toujours utilisé. Le nom avait juste été changé. Les enquêteurs de la Sûreté départementale ont rapidement identifié le lieu de stockage des artifices, à Fegersheim. La perquisition d'un appartement leur a permis de découvrir une vingtaine de cartons contenant plus de 300 kg d'artifices divers, dont 666 chandelles romaines - des artifices de type mortier. Un homme de 30 ans a été interpellé et sera jugé en juin 2023. Les artifices saisis ont été détruits intégralement.

Des mortiers retrouvés dans une vingtaine de cartons. - Police nationale

Dans les départements du Bas-Rhin et du Haut-Rhin , il est interdit d'acheter, de vendre, d'utiliser et de transporter des feux d'artifice et des pétards jusqu'au 3 janvier 2023.