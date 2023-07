Fégréac : accidenté, l'automobiliste s'ouvre une bière à l'arrivée des gendarmes

Il roulait sans permis, mais pas sans culot ! Un automobiliste de 42 ans a été interpellé mardi soir à Fégréac dans le nord de la Loire-Atlantique, mais son arrestation a été mouvementée. Vers 21h15, l'homme a appelé les gendarmes pour leur dire qu'il venait d'avoir un accident et qu'il roulait sans permis de conduire. A leur arrivée, les militaires procèdent au dépistage d'alcoolémie, il se révèle positif et ils en informent le conducteur. Ce dernier sort alors de son sac une canette de bière, il l'ouvre et il en boit une gorgée ! Les gendarmes lui demandent d'arrêter mais l'homme continue.

Blessé à la main

Les gendarmes interviennent pour l'en empêcher, mais la situation se tend, le conducteur se débat. En tentant de le maitriser, un des militaires s'ouvre la main sur la canette d'aluminium, il en sera quitte pour deux points de suture. Des renforts arrivent, l'automobiliste, un habitant de Saint-Dolay dans le Morbihan, est interpellé et placé en garde à vue à la brigade de gendarmerie de Nozay. Les deux gendarmes ont déposé plainte contre lui.