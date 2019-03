Felletin soutient trois de ses habitants après un incendie

Jeudi après-midi, Jean-Pierre Janicaud et sa famille ont tout perdu dans un incendie. Un feu de cheminée a détruit sa maison, et l'habitation voisine. Mais aujourd'hui grâce aux dons de ses voisins, Jean-Pierre retrouve un peu le sourire.

Felletin, France

"Merci". Jean-Pierre Janicaud est venu samedi matin dans les locaux de France Bleu Creuse pour faire passer ce message. Des voisins ont entendu ce qui lui est arrivé et se mobilisent pour l'aider. Jeudi après-midi, il a perdu sa maison à cause d'un feu de cheminée. Heureusement, son fils, sa femme et leurs six chats ont pu sortir indemnes. La maison voisine a aussi été brûlée mais il n'y avait personne. La propriétaire réside en maison de retraite.

"Même mon jean est un don"

"On a eu des soutiens des voisins, de presque toute la commune de Felletin, raconte Jean-Pierre, un soutien financier, des vêtements. Même le jean que je porte sur moi est un don. On a reçu des meubles aussi." Jean-Pierre ne s'attendait pas à un tel élan de solidarité. "Personnellement je ne pensais pas que ça marchait comme ça. Mes voisins m'ont dit très vite qu'ils allaient me soutenir, ils ont fait un appel aux dons. "

La propriétaire de sa maison le soutient aussi. "Elle nous a dit, elle va se refaire la maison. L'essentiel ce qu'il n'y ait pas de blessés." Pour l'instant, Jean-Pierre Janicaud, sa femme et son fils sont logés grâce à leur assurance dans un hôtel à Guéret. Ils vont sûrement retourner à Felletin dès la semaine prochaine s'ils trouvent un logement. Ils attendent une réponse lundi.