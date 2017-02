Felon : le problème des fosses septiques au tribunal

Des habitants de Felon dans le Territoire de Belfort se battent pour que leur fosse septique soit refaite à neuf. En 2004, des travaux leur ont été imposés par la communauté de commune pour un assainissement individuel qui s'est très vite révélé défectueux.

Cela fait treize ans qu'ils attendent d'obtenir réparation : 37 habitants de Felon dans le Territoire de Belfort, à la lisière de l'Alsace, ont monté un collectif pour attaquer en justice la communauté de communes des Vosges du sud (anciennement communauté de communes du pays Sous-Vosgien), qui leur a imposé en 2004 des travaux de rénovation de leurs fosses septiques, afin que l'assainissement devienne individuel et corresponde aux nouvelles normes. Seulement, le système d'assainissement s'est bouché à peine quelques mois après son installation.

" Ma fosse se bouche quasiment une à deux fois par semaine, je ne vous dis pas les odeurs..."

— Hugues Léna, habitant de Felon

Certains habitants ont été contraints de trouver une solution par eux-mêmes, c'est le cas d'Hugues Léna qui a fini par creuser un trou dans son jardin juste devant sa porte d'entrée : "Si je n'avais pas ouvert l'écoulement, tout sortirait par l'intérieur, les toilettes, la salle de bain, le lavabo... Je ne vous dis pas les odeurs ! Il y a un tas de bactéries, on a peur pour la santé de nos enfants, explique ce père de famille. Tout le terrain s'affaisse, la pente n'en est plus une, la fosse est de travers, on ne peut plus fermer le couvercle parce que la fosse a bougé dans le sol, c'est l'enfer !" s'exclame-t-il. Même chose chez son voisin, Albert André : "Ça fait des années et des années que ça dure, on n'en peut plus de cette odeur d'oeuf pourri qui règne surtout l'été ! J'ai 73 ans, cette affaire commence à me casser les pieds. Je suis en retraite et je devrais être tranquille mais je ne le suis pas !" lâche-t-il.

37 habitants contre l'État

Au départ, un accord à l'amiable avait été trouvé avec la communauté de communes du pays Sous-Vosgien, mais celle-ci a décidé de revenir sur les termes de cet accord. "On a décidé d'arrêter de se taire, maintenant on ne va plus se laisser faire", clame Hugues Léna. "C'est toujours difficile de se dire que l'on va attaquer l'État, explique Jacques Rivet, l'un des instigateurs du collectif à l'origine de la plainte. On a toujours peur de perdre contre le rouleau compresseur. Il a donc fallu du temps pour convaincre les habitants de la nécessité de déposer plainte. Ce qui a pris du temps aussi, c'est l'expertise qui nous a donné raison sur la défectuosité du système d'assainissement, il a fallu deux ans !" Jacques Rivet va même plus loin : d'après lui, la communauté de communes et la préfecture ont fait traîner le dossier le plus possible afin que la garantie décennale soit dépassée, pour qu'il y ait prescription.

Le dossier sera donc instruit en justice ce mardi : "Le dossier ne sera certainement pas tout de suite traité sur le fond. Avec les renvois habituels dans ce domaine judiciaire, d'ici 6 à 8 mois nous seront enfin fixés", commente Jacques Rivet. Aujourd'hui, les habitants ne demandent plus seulement la réparation de leur fosse septique défectueuse, ils veulent en plus des dommages et intérêts. "Tous les dix ans, il faut renouveler le sable du drainage, ce qui fait des frais en plus et ce qui n'a pas été précisé lors des travaux initiaux, ajoute Hugues Léna. On a comme l'impression d'avoir été arnaqués !" Certains habitants n'ont pas souhaité se joindre au collectif et auront donc à leurs frais les réparations.