Féminicide : 5 ans après la mort de Johanna à Pannes, son ex-compagnon jugé aux assises du Loiret

C'est un procès très symbolique des violences conjugales qui s'ouvre ce lundi 2 octobre devant la cour d'assises du Loiret à Orléans. Celui d'un féminicide, l'assassinat de Johanna, tuée d'une cinquantaine de coups de couteau chez elle, à Pannes, près de Montargis. Le drame avait eu lieu deux jours avant Noël, le 23 décembre 2018. Il s'était déroulé en présence de la fille de Johanna et de son ex-compagnon, âgée alors d'à peine quatre ans.

Taha Zraibia, l'ancien compagnon, est jugé pour "assassinat, violence, menace de mort et appels téléphoniques malveillants". Le couple était séparé depuis l'été 2017, mais malgré une condamnation en mai 2018 devant le tribunal de Montargis, pour violences sur conjoint, il continuait de terroriser la jeune femme. Et comme souvent dans ce genre de procès pour féminicide, la question sera posée de savoir si le drame aurait pu être évité.

Condamné en mai 2018 pour des violences

Parce que dans cette affaire, il y a de nombreuses plaintes. Les premières avaient abouti à la condamnation de Taha Zraibia en mai 2018, à un an de prison dont six mois avec sursis et mise à l'épreuve pendant deux ans. Assortie de l'obligation de se soigner, et de l'interdiction d'entrer en contact avec la victime. Mais, parti dans le sud de la France, il n'était pas au procès, le jugement ne lui avait donc pas été notifié, et au final, il ne verra jamais le juge d'application des peines.

A l'automne 2018, Taha Zraibia revient à Montargis. Les menaces, les appels téléphoniques répétés, reprennent. La jeune femme travaille à l'usine Hutchinson, il le sait, il connait son adresse. A partir de juin 2018, Johanna porte plainte quatre fois auprès du commissariat de Montargis. La dernière fois, c'est le 11 décembre. Les menaces sont très claires. Johanna passe plusieurs jours chez un ami pour se protéger. Les menaces, les plaintes, auraient pu aboutir à

Entendu 12 jours avant le drame au commissariat de Montargis

Ce jour-là, Taha Zraibia est entendu au commissariat de Montargis, en audition libre, simplement, selon l'avocat de la famille,pour non-paiement de pension alimentaire. Il ressort libre. Selon Maître Pierre Kopp, le juge d'application des peines n'est pas informé du retour de l'ancien compagnon dans le montargois, et de ces multiples plaintes, la peine n'est donc toujours pas exécutée.

Un an après le drame, dans le cadre de l'instruction sur l'assassinat de Johanna, des demandes d'audition des policiers du commissariat de Montargis qui avaient reçu les plaintes de la victime avaient été transmises à la hiérarchie de la police. Il s'agissait de savoir de quelle manière elles avaient été traitées et transmises au parquet de Montargis, les suites qui avaient été données. Rien n'est ressorti de ces auditions.