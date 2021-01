Féminicide à Alençon : un rassemblement mercredi et une marche blanche dimanche en mémoire de Laura

Un rassemblement "en hommage à Laura et contre les féminicides" est organisé ce mercredi 20 janvier à Alençon, six jours après la découverte du corps de cette jeune femme de 21 ans, dans son appartement. L'ex-compagnon de la jeune apprentie coiffeuse, âgé de 22 ans, a reconnu le meurtre. Il a été mis en examen pour assassinat et écroué.

à lire aussi Féminicide à Alençon : l'ex-compagnon mis en examen pour assassinat et écroué

Une marche blanche dimanche à 14 heures

Le collectif pour les droits des femmes de l'Orne appelle à se réunir devant l'appartement de Laura, le 27 de la rue Sainte-Blaise, ce mercredi. Des proches de la victime appellent aussi à une marche blanche dimanche, à 14 heures, au départ du parc des promenades.

Le corps de la jeune femme a été retrouvé vendredi 15 janvier à son domicile dans le centre-ville d'Alençon. Amélie Cladière, procureure de la République de Caen, évoque "une scène très violente, avec utilisation d'un marteau et d'un couteau".