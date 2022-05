Féminicide à Bourgoin-Jallieu : l'ex-conjoint placé en détention

L'homme âgé de 32 ans a été mis en examen ce mardi pour meurtre par ex-concubin et atteinte à la vie privée par localisation.

Après 48 heures de garde à vue, l'ex-conjoint de Julie, une Nord-Iséroise retrouvée morte à l'intérieur d'un véhicule à Lyon samedi soir, a été présentée à une juge d'instruction ce mardi soir. Il a été mis en examen pour "meurtre par ex-concubin et atteinte à la vie privée par localisation par ex-concubin commis entre le 01/01/2022 et le 07/05/2022 à Aoste, Virieu, Bourgoin-Jallieu et dans le département de l’Isère" a indiqué le Procureur de la République de Grenoble Éric Vaillant dans un communiqué. Il précise par ailleurs que l'homme a été placé en détention provisoire conformément aux réquisitions du parquet. Il encourt la réclusion criminelle à perpétuité.

Recherché, il se présente au commissariat

Tout a commencé samedi soir lorsque le suspect, âgé de 32 ans et connu des services de police, a demandé à sa mère de venir chercher son fils de trois ans sur un parking de Bourgoin-Jallieu. A l'arrivée de sa grand-mère, l'enfant se trouvait seul dans une voiture. Elle a alors prévenu la police qui a relevé des traces de sang sur place. Toujours dans la soirée de samedi, on retrouvait le corps sans vie de Julie, 26 ans, la maman du petit garçon. Elle se trouvait dans un véhicule stationné non loin de l'hôpital Saint-Luc-Saint-Joseph à Lyon. Son ex-conjoint était alors introuvable. Ce dernier s'est rendu de lui-même dimanche dans la matinée à l'hôtel de police de Lyon. Il a été placé en garde à vue.

Déjà condamné pour violences conjugales

Le trentenaire avait été déjà été jugé pour violences conjugales le 6 octobre 2021 à Vienne. Il avait été condamné à 14 mois de prison, dont 6 assortis de sursis probatoire. La représentante du parquet avait requis le placement sous bracelet anti-rapprochement, ce qui n'avait pas été retenu par le tribunal, les domiciles des deux ex-conjoints étant très proches.