Féminicide de Cagnes-sur-Mer : ouverture d'une information judiciaire et de deux enquêtes internes

Cagnes-sur-Mer, France

Le parquet de Grasse a très vite réagi aux deux aspects de ce féminicide. Tout d'abord pour le principal suspect, le compagnon de la victime, dont la garde à vue s'est terminée ce mardi après-midi. Il n'était pas question de le laisser sortir pour les enquêteurs. Il a donc été mis en examen et placé en détention provisoire. Le parquet de Grasse a également fait savoir qu'une information judiciaire était ouverte pour meurtre par concubin.

Côté enquête de la police des polices, l'IGPN est saisie de deux dossiers en interne. Le premier, plus administratif et ouvert dès lundi, pour connaitre les conditions d'intervention de la police nationale au moment des faits. Mais mardi, une deuxième enquête a été ouverte par le parquet et confiée là aussi à l'IGPN. Elle est encore plus précise et porte cette fois-ci très clairement la mention "non-assistance à personne en danger".

Salomé G., 21 ans, est la 100e victime de féminicide depuis le début de l'année, selon plusieurs associations.