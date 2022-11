Féminicide à Champcevinel en Dordogne : la justice décrit "une situation d'emprise"

Il n'y aura pas de procès après la mort de cette habitante de Champcevinel âgée de 40 ans en mai dernier. L'enquête ouverte par le parquet de Périgueux a été classée sans suite car le suspect principal, son compagnon, s'est suicidé et la justice ne juge pas les morts. Le 2 mai dernier, les policiers ont d'abord retrouvé son corps à lui. Cet homme de 50 ans s'était pendu dans le hangar où il travaillait à Coulounieix-Chamiers. Le corps de sa compagne, avec qui il vivait depuis une dizaine d'années, a été ensuite découvert à leur domicile de Champcevinel. L'enquête s'est vite orientée vers un meurtre suivi d'un suicide.

D'après les éléments recueillis pendant l'enquête, cette femme de 40 ans a été battue à mort par son compagnon à la fin d'une soirée organisée sur leur lieu de travail. La victime est morte à la suite de nombreux coups de pieds, coups de poings et de coups portés avec des objets d'après le médecin légiste. Cet homme a ensuite déplacé son corps jusqu'à chez eux avant de mettre fin à ses jours le dimanche. Entre temps, il a envoyé plusieurs messages ambigües à des proches jusqu'au dimanche midi mais ces derniers n'ont pas cru qu'il s'était passé quelque chose de grave.

Deux condamnations pour violences sur conjoint

La procureure de la République de Périgueux, Solène Belaouar, explique qu'il y avait une "emprise" de cet homme sur cette femme que la justice n'a pas pu défaire. Ils s'étaient rencontrés en 2011, le couple travaillait ensemble avec une relation de subordination puisque cette femme était l'employée de son compagnon, installé en tant qu'auto-entrepreneur. Dès 2012, les proches de cette femme avaient signalé des violences. Au vu du contexte et d'une addiction à l'alcool chez le couple, les services sociaux avaient décidé de placer les deux enfants de cette femme nés d'une première union.

Par la suite, plusieurs mains courantes ont été déposées, soit par les voisins pour du tapage nocturne, soit par la victime elle-même suite à des violences. Mais celle-ci n'a jamais porté plainte contre son compagnon. A l'époque, sans plainte et sans violences constatées, la justice n'a pas pu agir. Les violences ont continué au sein du couple et l'homme a été jugé à deux reprises par le tribunal de Périgueux : une première fois en 2014 où il est condamné à six mois de prison avec sursis probatoire et puis une deuxième fois en 2018 où il a écopé d'un an de prison dont deux mois de prison ferme. A chaque fois, explique la procureure de la République de Périgueux, cet homme a bénéficié d'un suivi et d'une obligation de soins qu'il a suivi mais pour Solène Belaouar "il s'agissait d'une adhésion de façade car cet homme a toujours minimisé les faits". Après sa sortie de prison en 2018, sa compagne avait demandé la levée de l'interdiction de contact prononcée par la justice, ce que le juge à l'époque avait refusé. Malgré tout, le couple s'était remis ensemble.

Le parquet de Périgueux envisage d'élargir le suivi dans ces situations

"On a utilisé tous les outils de l'époque" assure la procureure de la République de Périgueux qui estime que "la justice ne peut pas régler seule le problème de violences conjugales [...] et qu'il faut qu'il y ait un changement de société à opérer". Suite à cette affaire, la justice réfléchit à comment éviter ce genre de drame et a échangé avec les différents services et avec les associations. D'après Solène Belaouar, il faut envisager des rendez-vous entre la victime et les associations d'aide en dehors de la procédure judiciaire mais "encore faut-il que ces associations aient les moyens d'assurer ce suivi" explique la procureure de la République. Par ailleurs, Solène Belaouar a évoqué un suivi particulier pour les auteurs avec un service de soins adapté et le renforcement le suivi du service pénitentiaire et d'insertion et de probation mais "là encore, il faut leur donner les moyens".