Féminicide à Colmar : "C'était quelqu'un de violent qui lui avait déjà fait beaucoup de mal"

Les proches et les voisins de la femme de 48 ans défenestrée par son ex-compagnon jeudi soir à Colmar sont évidement très choqués, mais ils redoutaient une telle violence depuis plusieurs années. L'homme avait déjà été condamné pour des violences conjugales.

La mort violente d'une femme de 48 ans jeudi soir à Colmar ne surprend pas vraiment les habitants de la tour du Stade où elle résidait. Elle a été défenestrée par son ex-compagnon. Quand il a été alerté par un voisin, ce témoin raconte : "J'ai tout de suite deviné que c'était la personne qui habite le 8e étage parce qu'elle avait régulièrement des problèmes avec son compagnon qui avait tendance à boire beaucoup trop".

Quand les policiers sont arrivés, l'homme jetait encore "des cannettes de bière par la fenêtre. Je les ai accompagnés dans l'appartement. L'homme était au milieu de la cuisine, l'air complètement hagard".

La justice avait déjà tranché, mais ça n'a pas suffi

Selon les voisins, les disputes étaient récurrentes : "Il venait... je crois qu'elle ne souhaitait pas le voir et elle devait céder et le laisser entrer. A plusieurs reprises, on ramassait des objets sur la toiture à l'endroit où elle est tombée parce qu'il y avait déjà eu des disputes".

Sur place ce vendredi matin, Stéphane, l'ex-mari de la victime, père de son enfant, âgé de 14 ans, ne comprend pas pourquoi l'agresseur présumé a pu continuer d'approcher son ex-femme, malgré l'interdiction prononcée par le tribunal judiciaire de Colmar en janvier 2019. Le 25 mai, il avait même été arrêté au domicile de la victime et placé en rétention judiciaire à la suite du non-respect de cette interdiction.

"C'était quelqu'un de violent qui lui avait déjà fait beaucoup de mal" raconte-t-il. "J'étais un peu courant de ce qui se passait. La justice avait déjà tranché, mais ça n'a pas suffi. Je ne comprends que cette personne, avec ces antécédents, soit encore en liberté".