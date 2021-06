L'homme qui a fait basculer son ex-compagne depuis le 8e étage de son appartement à Colmar ce jeudi 3 juin a été mis en examen pour homicide volontaire par conjoint et placé en détention.

Féminicide à Colmar : l'ex-compagnon mis en examen pour homicide volontaire et incarcéré

A Colmar, l'homme qui a défenestré son ex-compagne jeudi soir a été mis en examen ce samedi 5 juin pour homicide volontaire par conjoint puis incarcéré en fin d'après-midi, a indiqué le parquet de Colmar dans un communiqué.

Il reconnaît les faits, indiquant avoir agi suite à une dispute, dans un contexte d'alcoolisation importante, ce qui confirme les témoignages de plusieurs témoins sur place au moment des faits. La victime, qu'il avait interdiction d'approcher, a chuté du 8e étage de la tour du stade, quartier Bartholdi. Malgré l'intervention des secours, elle n'a pas pu être réanimée.

Les investigations se poursuivent

Un juge d'instruction est désormais saisi. Les investigations vont se poursuivre, notamment pour auditionner les témoins et les proches, et pour vérifier l'emploi du temps de l'auteur et de la victime dans les moments qui ont précédé le meurtre.

Conformément aux instructions du ministère de la justice, une "évaluation de la prise en charge" va être effectuée, pour vérifier qu'il n'y pas eu de négligence ou de manquement dans le suivi de cette affaire, alors que cet homme avait déjà été condamné en 2019 pour violences conjugales.

Selon le collectif "Nous toutes", il s'agit du 49e féminicide recensés en 2021.

Composez le 3919. © Radio France - Radio France