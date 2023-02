Féminicide à Gujan-Mestras : l'association Femmes Solidaires organise un rassemblement en hommage à la victime

"En hommage à la douzième victime de féminicide de l'année" , une quarantaine de personnes se sont réunies ce vendredi après-midi à Gujan-Mestras (Gironde) pour rendre hommage à la victime. Un rassemblement symbolique à l'appel de l'association Femmes Solidaires qui s'est tenu dans le jardin de l'hôtel de ville, en présence de la député du bassin d'Arcachon Sophie Panonacle (Renaissances).

"Elle le quitte, il la tue"

Lors de ce rassemblement ce vendredi à Gujan-Mestras, plusieurs banderoles ont été déployées. On pouvait lire sur l'une d'elles "Stop Féminicides", "Elle le quitte, il la tue" ou encore "Laurence, 48 ans, 12e féminicide de 2023". Les militants associatifs ont également rappelé ces chiffres : "122 féminicides en 2021, 111 en 2022 et déjà 12 en 2023".

Féminicide de Gujan-Mestras : la quarantaine de personnes présentes ont rendu hommage à la victime. © Radio France - Thomas Coignac

Le parquet Bordeaux a ouvert "une enquête pour meurtre sur conjoint" le lundi 6 février après la découverte des corps d'un homme et d'une femme portant des traces de blessures par balle dans leur pavillon de Gujan-Mestras. Les deux victimes ont été retrouvées dans leur chambre à coucher, fermée à clef de l'intérieur.

Les autopsies ont confirmé ce jeudi la thèse du féminicide. L'homme aurait tué sa compagne avant de retourner contre lui l'arme du crime, un pistolet 9mm. Originaire d'Alsace et installé en Gironde depuis l'été 2022, le couple était en voie de séparation. Une situation "mal supportée par [l'époux], lequel aurait fait une tentative de suicide début janvier 2023", explique le parquet de Bordeaux dans un communiqué publié lundi.

Les participants à l'hommage rendu ce vendredi à Gujan-Mestras ont également évoqué les mécanismes de l'emprise d'un homme sur une femme dans un couple. L'association Femmes Solidaires a plaidé une nouvelle fois pour "plus de moyens et plus de pédagogie" avant d'interpeller en ce sens la député du bassin (Renaissance) Sophie Panonacle, présente au rassemblement. "On compte sur vous et on espère ne plus se revoir dans ces circonstances".

