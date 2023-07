Féminicide à Laloubère : une centaine de personnes réunie pour une marche blanche en hommage à Audrey

"Audrey était une warrior. Elle se battait pour ses deux filles. Cette marche c'est pour lui rendre hommage." Estelle est une amie proche d'Audrey, tuée en mai dernier par son ex-compagnon à Laloubère près de Tarbes . Estelle a tenu à organiser une marche blanche pour rendre "un dernier hommage", à cette mère de famille, coach sportive dans une salle de sport de Tarbes.

"Pleine de vie"

Une centaine de personnes a répondu présent et a défilé dans le centre-ville de Tarbes. Dans le cortège, tous décrivent Audrey comme une femme "pleine de vie", "empathique", "fonceuse". Beaucoup la connaissaient de la salle de sport où elle donnait des cours. Plus d'un mois après les faits, Estelle a encore du mal à réaliser. "Même quand on n'allait pas à la salle, elle nous envoyait un petit message. C'est dur aujourd'hui de ne pas avoir ce petit mot. Il y a des jours avec et des jours sans."

Une pensée pour les autres victimes

Un rassemblement qui servait aussi à rendre hommage aux autres victimes de féminicides. "Depuis le mois de janvier, nous sommes à une cinquantaine de femmes tuées, et nous ne sommes qu'à la moitié de l'année.", déplore Estelle. C'est pour soutenir la cause que Catherine s'est jointe au cortège.

Elle ne connaissait pas Audrey, mais elle a tenu à venir par solidarité. "A un moment donné il faut dire stop. Ces choses se reproduisent beaucoup trop souvent, et quand c'est dans notre ville on est encore plus sensibilisé. On pense toujours que c'est chez les autres, mais ça n'est pas vrai." Selon le collectif Féminicides par compagnons ou par ex, 57 femmes ont été tuées entre le 1er janvier et le 29 juin 2023. L'ex-compagnon d'Audrey, lui, avait déjà été condamné à 25 ans de prison pour le féminicide de sa précédente compagne dans l'Indre, en 2006.