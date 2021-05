Femme brûlée vive à Mérignac : "Pourquoi la victime n'a-t-elle pas été protégée ?"

Le CIDFF de Gironde a été représenté ce jeudi lors de la visite de Marlène Schiappa après le féminicide de Mérignac. La ministre voulait rencontrer toutes les associations de lutte contre les violences conjugales. "C'est une reconnaissance de notre travail de terrain", souligne Marie-Françoise Raybaud, la directrice du Centre d'information sur les droits des femmes et des familles.

Nous les associations de terrain qui nous battons tous les jours pour cette cause que l'on considère comme un fléau national, on passe parfois trop de temps à prouver que notre travail est nécessaire, à rechercher les financements.

Marie-Françoise Raybaud ajoute qu'il y a un important travail de fond et de prévention pour ne plus en arriver à des tragédies comme celle de Mérignac, et la directrice de souligner les dysfonctionnements dans cette affaire : "À partir du moment où on libère quelqu'un en lui interdisant une zone géographique, ça veut dire qu'on a déjà mesuré qu'il avait encore un potentiel de dangerosité, il faut mettre des mesures et se donner les moyens de vérifier que ces mesures sont respectées."

Si on se dit que cette personne peut être libérée sous conditions, c'est que la femme doit être mise sous protection

Et Marie-Françoise Raybaud de s'étonner que la victime n'ait pas été protégée, et n'ait pas eu de téléphone "grave danger".