Féminicide à Mérignac : un hommage à 18 heures ce mercredi

Un hommage est organisé à 18 heures, ce mercredi soir, à Mérignac, à l'appel du collectif "Collages féministes Bordeaux". La cérémonie aura lieu sur les lieux du drame, au croisement des avenues Carnot et Pierre Mendès-France, tout proche des lieux où cette femme de 31 ans a été tuée par son mari, mardi.

L'appel a été lancé sur les réseaux sociaux par le collectif "Collages féministes Bordeaux". - Capture d'écran collages_feministes_bordeaux

L'appel a été lancé par le collectif "Collages féministes Bordeaux" sur son compte Instagram, et relayé, notamment, par le Planning familial et l'association Nous Toutes. Dans un communiqué, la mairie de Mérignac "condamne ce féminicide d’une barbarie inouïe qui soulève une vague d’émotion dans la ville". Elle a mis en place une cellule psychologique à destination des riverains à la Maison des habitants du Burck.

La victime, mère de trois enfants, a été tuée par son mari, dont elle était séparée. L'homme a été arrêté peu après et placé en garde à vue. Selon le parquet de Bordeaux, le suspect l'a aspergée d'un liquide inflammable, avant de l'immoler par le feu, alors qu'elle était au sol. L'auteur présumé avait été condamné en juin 2020 par le tribunal correctionnel de Bordeaux dans le cadre d'une comparution immédiate pour violences volontaires par conjoint sur la même victime. Il avait écopé de 18 mois d'emprisonnement dont neuf ferme, et était en période de suris probatoire, avec interdiction d'entrer en contact avec son ex-compagne. Les enfants de la victime nés en 2008, 2013 et 2016 n'étaient pas au domicile au moment des faits. Ils sont pris en charge psychologiquement par le SAMU. En 2020, 90 féminicides ont été officiellement recensés en France, contre 146 l'année précédente.