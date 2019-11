Féminicide à Oberhoffen-sur-Moder : le délai d'intervention était "habituel" selon la gendarmerie

Schweighouse-sur-Moder, France

Beaucoup de questions restent en suspens après le meurtre de Sylvia Walter, victime d'un féminicide à Oberhoffen-sur-Moder (Bas-Rhin) dimanche soir. La femme de 40 ans a été tué de quatre couteau par son mari. Sa fille, Stella, assure dans un entretien à France Bleu Alsace que les gendarmes ont mis trop de temps à réagir : "entre 15 et 30 minutes" selon elle alors que la caserne de Bischwiller se situe à trois minutes du domicile de sa mère.

La gendarmerie nationale se défend. "Il faut comprendre que ces situations - et encore plus quand cela se passe la nuit- sont extrêmement complexes et difficiles. Le délai de route pris par les gendarmes est habituel. Pour ce cas-là, on parle de vingt minutes, c'est ce qu'il a fallu à la patrouille être sur place et pour ensuite, estimer la dangerosité de l'auteur présent sur place" explique la porte-parole Maddy Scheurer.

La procureure de Strasbourg doit apporter des précisions ce mardi après-midi dans un communiqué