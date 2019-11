Féminicide à Oberhoffen-sur-Moder : "Personne n'a voulu nous écouter"

La fille de Sylvia Walter, tuée par son mari dimanche soir à Oberhoffen-sur-Moder (Bas-Rhin), témoigne sur France Bleu Alsace. Elle raconte le calvaire de sa mère et met en cause les forces de l'ordre.

Oberhoffen-sur-Moder, France

Il s'agit du sixième féminicide depuis le début de l'année en Alsace. Le 131e en France. Une femme de 40 ans, Sylvia Walter a été tuée par son mari à Oberhoffen-sur-Moder (Bas-Rhin) dimanche soir. Elle a reçu plusieurs plusieurs coups de couteau avant de mourir dans les bras de sa fille qui venait d'arriver pour tenter de la secourir. Son mari, Jacqui Walter, 58 ans, a tenté de se suicider après son geste, mais il a été maîtrisé par les gendarmes, arrêté et placé en garde à vue.

"Cela fait trois, quatre ans qu'ils étaient ensemble", témoignage la fille unique de la victime, Stella Guitton, au micro de France Bleu Alsace. "Cela fait trois, quatre ans qu'elle est rouée de coups, qu'elle n'a jamais voulu parler par peur pour elle et pour le défendre. On voit où ça mène aujourd'hui".

J'ai eu le temps de voir ma mère se prendre le dernier coup de couteau

La jeune femme raconte qu'elle avait peur pour sa mère : "Je lui ai demandé plusieurs fois de venir vivre chez moi, elle n'a pas voulu parce qu'elle a un caractère de cochon". Dimanche soir, Stella Guitton raconte que sa mère l'a appelée à 23h pour lui dire "à l'aide", qu'il avait "de nouveau caché un couteau".

"J'ai entendu crier, je suis partie dans ma voiture, j'ai mis trois minutes à venir de Bischwiller. Les gendarmes de Bischwiller, qu'on a appelés avant de partir, ont mis une demi-heure à arriver", s'énerve la fille de la victime. "J'ai eu le temps d'escalader le portail, de fracturer la porte pour essayer d'entrer, pour voir ma mère se prendre le dernier coup de couteau dans la carotide. Elle s'est relevée, est venue vers moi et c'était fini".

On la raccompagne sur le canapé et on lui dit "bonne nuit madame"

Stella Guitton met en cause l'intervention des force de l'ordre. Sa mère avait déposé une main courante il y a deux mois, puis une plainte : "Personne n'a voulu nous écouter, personne n'a voulu nous aider. A part des "portez plainte madame". C'est bien beau de porter plainte, mais ça n'aide pas. On lui dit, "madame il faut que vous partiez", mais elle leur répond "je suis chez moi aussi, j'ai mon chien, j'ai ma vie ici, je ne peux pas partir". Alors on la raccompagne sur le canapé et on lui dit bonne nuit madame. Le lendemain, on n'est même pas sûr qu'elle se réveille. C'est ce qui est arrivé cette nuit".

Stella Guitton veut organiser une marche blanche dans les prochains jours à Oberhoffen-sur-Moder pour rendre hommage à sa mère.