Féminicide à Oberhoffen-sur-Moder : une marche blanche dimanche en mémoire de Sylvia Walter

Oberhoffen-sur-Moder, France

Après l'effroi, l'heure sera au recueillement à Oberhoffen-sur-Moder (Bas-Rhin). Une semaine après le meurtre de Sylvia Walter, tuée par son mari de quatre coups de couteau, une marche blanche sera organisée dans la commune dimanche 17 novembre. Ou plutôt, une "marche rose", comme l'écrit sa fille, Stella, sur la page Facebook de l'événement.

"Pourquoi rose ? C'était sa couleur préférée, poursuit la jeune femme, qui avait mis en cause le temps de réaction des gendarmes dans un entretien à France Bleu Alsace au lendemain du drame. Pour cela, j'aimerai que le maximum de personne porte un vêtement rose. Si possible, que chacun ait une fleur pour pouvoir la déposer devant la maison en son honneur et son combat."

Cette marche blanche partira de la mairie d'Oberhoffen-sur-Moder jusqu'au domicile de la défunte. Le rendez-vous est prévu à 9h, pour un départ à 10h. Une cagnotte Leetchi a également été mise en place pour soutenir la fille de la victime.

L'enquête se poursuit, la gendarmerie se défend

L'enquête, elle, se poursuit. L'homme suspecté d'avoir mortellement poignardé Sylvia Walter a été déféré ce mardi 12 novembre au parquet de Strasbourg, mis en examen pour meurtre sur conjoint et placé en détention provisoire.

Dans le même temps, la gendarmerie avait annonce la saisine de son inspection générale, notamment pour répondre aux nombreuses questions qui entourent ce féminicide. Pointée du doigt quant à son délai d'intervention, en amont et au moment du drame, la gendarmerie nationale s'est défendue.

D'abord par la voix de sa porte-parole Maddy Scheurer, qui évoquait un temps de réaction "habituel" compte-tenu de ce genre de situations "complexes et difficiles". Et ce mercredi 13 novembre, c'est le Général Marc Clerc, commandant du groupement de gendarmerie du Bas-Rhin, qui a pris la main sur France Bleu Alsace pour assurer que l'urgence de la situation avait été "prise en compte" par ses services.