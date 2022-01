Féminicide à Paris : la femme retrouvée morte a été étranglée, son compagnon toujours en fuite

La piste du féminicide est confirmée. Une autospie révèle des traces d'étranglement sur le cou de la femme retrouvée morte vendredi dans son appartement du XIX arrondissement de Paris, indique ce dimanche le parquet de Paris. Son compagnon, un policier, est toujours recherché. L'alerte avait été lancée vendredi par des collègues de son compagnon, qui ne l'avaient pas vu arriver pour sa prise de poste.

Les constations médicales réalisées lors de l'autopsie samedi après-midi confirment la "piste criminelle" et sont "compatibles avec un décès de la victime par strangulation", selon cette source.

Son compagnon toujours en fuite

Le corps de la victime avait été retrouvé vendredi par des policiers du XIXe arrondissement de Paris. Ceux-ci s'étaient rendus au domicile du gardien de la paix de 29 ans après avoir été alertés par ses collègues du Blanc-Mesnil (Seine-Saint-Denis), inquiets de ne plus avoir de ses nouvelles alors qu'il était censé prendre son poste vendredi en début d'après-midi. Ce dimanche, il est toujours en fuite.

À son domicile, l'homme, entré dans la police en 2012, est absent. En revanche, les policiers retrouvent dans la salle de bains le corps de sa compagne. Agée de 28 ans, elle n'était pas policière. Une enquête a été aussitôt ouverte pour "homicide volontaire sur concubin".

D'après un bilan du ministère de l'Intérieur, 146 femmes ont été victimes de féminicides en 2019, et 102 en 2020. Les féminicides sont le stade ultime des violences subies par plus de 200.000 femmes par an.