Féminicide à Paris : la voiture et l'arme du policier en fuite retrouvées à Amiens

Le véhicule, l'arme et deux chargeurs pleins appartenant au suspect de ce féminicide ont été retrouvés à Amiens ce week-end.

Le véhicule, l'arme et deux chargeurs pleins d'Arnaud B., le policier soupçonné d'être l'auteur d'un féminicide le 28 janvier à Paris, ont été retrouvés pendant le week-end à Amiens (Somme), ont appris nos confrères de franceinfo de source proche de l'enquête ce mercredi, confirmant une information de RTL. L'auteur présumé de ce féminicide reste introuvable depuis le 28 janvier. Il est déjà connu pour violences conjugales.

Le policier, qui était en possession de son arme de service – un pistolet 9 mm – et de 30 munitions, est recherché depuis le 28 janvier, après que le corps de sa compagne, Amanda Glain, a été retrouvé dans sa salle de bain avec des marques de strangulation.

La préfecture de police de Paris n'a lancé un appel à témoin avec une photo du suspect que deux semaines après les faits. Selon elle, il est aussi en possession d'un "sac à dos type commando de couleur noire" et est "susceptible de se déplacer sur l'ensemble du territoire national".

Déjà connu pour violences conjugales

Arnaud B. était déjà connu de la justice pour des faits de violences conjugales au préjudice d'une autre victime en 2019 et avait alors bénéficié d'une alternative aux poursuites sous forme d'un stage de sensibilisation au danger des violences conjugales. Selon France Télévisions, il était aussi sous le coup d'une sanction administrative et ne pouvait plus conserver son pistolet en dehors du travail.