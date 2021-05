Féminicide à Reims : le conjoint mis en examen pour meurtre et placé en détention provisoire

Une semaine après la découverte du corps d'une femme dans un appartement à Reims (Marne), une information judiciaire a été ouverte et un homme mis en examen pour meurtre sur conjoint, indique le parquet ce mercredi soir. Il s'agit du compagnon de la victime : une rémoise de 30 ans, retrouvée sans vie, le corps mutilé par plusieurs coups de couteau et égorgée "à plusieurs reprises (...) de manière extrêmement profonde", précise Matthieu Bourrette, procureur de la République.

Dans un communiqué, le parquet précise le déroulé des faits : les policiers se sont rendus chez la victime, alerté par son employeur inquiet de ne pas avoir vu son employée, aide à domicile, de retour après sa pause déjeuner. Dans l'appartement, les forces de l'ordre trouvent son compagnon enfermé dans la salle de bain. "Lourdement blessé et alors qu’il était sur le rebord de la fenêtre, au 3ème étage", il a été interpellé et transporté dans un état grave à l’hôpital où il a été opéré : son pronostic vital était engagé. L'homme, de 31 ans, avait 15 blessures par arme blanche "qui n’avait pu être réalisées que par l’intéressé lui-même", selon le procureur.

La victime s'était confiée à des proches à propos des violences qu'elle subissait

En couple depuis 2 ans, la victime et son conjoint, sans enfant, s'étaient installés depuis 2 mois dans cette résidence de la rue Courlancy et ne s'étaient fait connaître que pour quelques problèmes de bruit liés à la musique. Selon les enquêteurs, la défunte s'était confiée à des proches en indiquant avoir été victime de violences conjugales : elle avait décidé de quitter son conjoint qui aurait tendance à boire et à devenir violent, selon les témoignages recueillis.

"Aucune plainte n’avait jamais été déposée et aucun signalement n’avait été adressé au parquet ou au service de police", Matthieu Bourrette.

Après son opération, le suspect a été placé en garde à vue pour meurtre aggravé, mardi 18 mai. Lors de son audition, il a indiqué que lui et sa compagne avaient été agressé par un tiers "dont il ignorait tout, qui s’en était d’abord pris à sa compagne avant de s’en prendre à lui, et qui avait ensuite quitté les lieux", puis il a gardé le silence.

L'homme a été placé ce mercredi en détention provisoire, en milieu hospitalier "compte tenu de son état de santé, afin d’éviter le risque de déperdition de preuves, la soustraction de l’intéressé à la justice, le risque de pression sur l’entourage de la défunte, et pour protéger le mis en examen qui semble avoir voulu attenter à ses jours après les faits"

Pour ces faits "cruels et barbares", il encourt la réclusion criminelle à perpétuité. "L’instruction devra s’attacher à mettre en lumière toute la cinétique des faits, au regard des constatations réalisées et des déclarations non conformes du mis en cause, mais également investiguer sur la personnalité du mis en examen", conclut le procureur de la République de Reims.