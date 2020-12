Saint-Etienne : une mère de famille tuée à coups de couteau, le quartier sous le choc

C'est une toute petite artère stéphanoise qui fait le lien entre le centre-ville et le quartier Tarentaise. La rue Rabelais qui a donc vécu cette épisode dramatique hier après midi, au numéro 4, à quelques mètres seulement du palais de justice de Saint-Étienne. Un immeuble de 2 étages où les rideaux sont tirés à chaque fenêtre.

Du linge d'enfant devant la porte

Sur la porte de l'appartement de la famille, les scellés posés par les enquêteurs et le temps qui s'est arrêté. Du linge d'enfant sèche sur le pas de la porte, un ballon en plastique multicolore repose sur une rambarde renforcée par un carton, celui d'une jolie poussette. Au rez-de-chaussée de l'immeuble il y a le salon de coiffure tenu par Aziz qui n'en revient pas. L'auteur présumé des coups fréquentait son salon et il ne lui connaissait "pas de problème avec sa femme. Cela fait 3 ans qu'ils habitent là. Un gentil monsieur, c'est ça le problème. On le voyait sortir avec sa femme avec la poussette".

Une famille dont on ne sait pas grand chose dans le quartier si ce n'est qu'elle ne faisait pas de vague. Abdel croisait lui aussi très souvent cet homme de 33 ans, agent de nettoyage : "il venait de temps en temps boire un café là-bas. Quelques mots, discret. On a jamais rien vu de mauvais le concernant. Que s'est-il passé ? Personne ne le sait...."

Le 2e étage du 4 rue Rabelais de Saint-Etienne, théatre du féminicide du 27 décembre 2020. © Radio France - David Valverde

Le suspect a tenté de mettre fin à ses jours avant d'appeler les secours. Il est en ce début d'après midi toujours en garde à vue et il est sans doute le seul à connaitre le contexte de son geste. Dans l'immeuble il n'y a pas de voisins donc pas de témoins d'événements qui auraient pu alerter avant que le drame n'arrive. Élément qui pourrait compter dans l'enquête : selon les voisins que nous avons rencontré, la famille comptait quitter cet appartement dans 6 mois. Le père l'aurait déjà annoncé à son propriétaire.