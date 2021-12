Cela fait un an que Yasemin Cetindag est morte. La jeune femme de 25 ans, mère de quatre enfants, a été tuée le 23 décembre 2020 par son ex-conjoint à Strasbourg. Jeudi, les proches de Yasemin lui ont rendu hommage devant son ancien domicile, quartier de la Montagne verte.

Féminicide à Strasbourg : un hommage à Yasemin Cetindag un an après sa mort

Une trentaine de personnes se sont rassemblées jeudi 23 décembre 2021 à Strasbourg, un an après la mort de Yasemin Cetindag, tuée par son ex-conjoint.

Ce jeudi 23 décembre, une dizaine de roses blanches sont disposées au pied de l'immeuble, là où vivait et a été tuée Yasemin Cetindag, et une trentaine de ses proches sont rassemblés pour lui rendre hommage. Son ex-conjoint est en détention provisoire après avoir reconnu les faits en garde à vue. Un an après le meurtre, sa soeur Leyla a toujours du mal à réaliser : "Je le vis très mal, je n'arrive pas à avancer. Je suis toujours mal psychologiquement, je pense à elle tous les jours."

Les proches dénoncent l'inaction de la justice, selon eux la jeune femme avait déposé plusieurs mains courantes. Julia, l'une de ses amies, est très en colère : "ça me choque, c'est attendre qu'il soit trop tard, c'est horrible, ils n'ont rien fait".

Un hommage à Yasedin Cetindag. © Radio France - Olivia Chandioux

Des dysfonctionnements qu'Alev, elle même victime de violences conjugales a vécu entre la première plainte et sa mise en sécurité dans un foyer, le chemin a été long et compliqué : "Pour moi, la justice est complice. J'ai fait beaucoup de dépôts de plaintes, qui ont été classés sans suite. On m'a dit qu'il n'y avait pas de preuves suffisantes. Ils attendent la mort d'une femme pour avoir une preuve."

Le dossier d'instruction est toujours en cours, le procès aura lieu à la fin de l'année prochaine, ou début 2023. D'après le collectif Nous toutes, 110 femmes sont mortes cette année, tuées par leur conjoint ou ex conjoint, 102 l'an passé et 146 en 2019 (chiffres du ministère de l'Intérieur).