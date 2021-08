Féminicide à Vauvert : une marche blanche organisée en hommage à Bouchra

Une marche blanche et silencieuse, pour ne pas l'oublier. Ce dimanche 8 août, un hommage est organisé en la mémoire de Bouchra, 43 ans, tuée par son mari de plusieurs coups de couteau, dans le quartier des Bosquets de Vauvert (Gard) le 24 juillet dernier. Le drame avait eu lieu sous les yeux de l'une des trois enfants du couple, âgée de 15 ans. A l'origine de la marche, l'association "Quartiers en mouvement". "On est un groupe de femmes qui souhaitons rendre hommage à cette femme explique Hafida Mariez, la présidente. Hommage aux enfants qui sont devenus orphelins, _On est mobilisés pour eux, pour cette femme, pour toutes les femmes parce que ce ne sera pas la dernière._"

L'association se mobilise aussi pour les enfants de la victime

Le cortège partira à 18h du jardin Molines et se rendra place du général Leclerc où résidait la famille. Plus d'une centaine de roses seront déposées, en hommage à toutes les victimes de féminicide en France. La présidente de "Quartiers en mouvement" espère que de nombreux habitants du Gard se déplaceront. Pour Bouchra, mais également pour ses trois enfants, âgés de 13, 15 et 17 ans. " Ils ont été pris en charge ensemble, ils sont logés en foyer, c'est déjà bien qu'ils n'aient pas été séparés. On est en train de monter une procédure pour les aider un peu plus. Faire rentrer en France un membre de leur famille pour les soutenir même si c'est un peu compliqué." La famille, originaire du Maroc était arrivée dans le quartier des Bosquets il y a une dizaine d'années.

