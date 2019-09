Féminicide au Havre : Johanna avait entrepris toutes les démarches pour s'éloigner de son ex violent

Johanna, mère de 27 ans a été tuée lundi par son ex-conjoint devant un supermarché au Havre. Elle avait porté plainte contre lui en août après avoir tenté de lui échapper, l'affaire avait été classée sans suite. Dans le quartier de l'Eure, c'est l'incompréhension pour les habitants et les proches.

Le Havre, France

Lundi midi, Johanna mère de famille de 27 ans a été tuée sous les yeux de ses trois enfants, par son ex-conjoint. Déjà le mois dernier, elle avait tenté de lui échapper en sautant par la fenêtre de son appartement au premier étage d'un immeuble du quartier de l'Eure. Elle avait posé une main courante puis une plainte le lendemain, classée sans suite.

Lundi, Johanna était au kebab du quartier, un restaurant où elle avait ses habitudes. Elle y a croisé son ex-conjoint, ils se sont disputés à propos des enfants. Elle a même dit au gérant du kebab que " s'il devient violent, il faut appeler la police". Quelques minutes plus tard, elle était tuée dans la rue d'a côté.

ECOUTEZ Le récit du gérant du kebab Copier

Il l'a tué avec un sang-froid... il a décidé de la tuer"

Johanna avait entrepris les démarches pour s'éloigner de son ex-conjoint

Devant le supermarché où s'est déroulé le meurtre, des proches et des habitants du quartier sont réunis devant un carton rempli de fleurs, quelques bougies sont déposées à côté. Tristes, révoltés, en larme pour certains et une question qui ne trouve pas de réponse : pourquoi personne n'a rien fait ? Ni la police, ni la justice... Laura connaissait la victime, au-delà de la tristesse, elle est écoeurée par l'injustice de la situation d'autant que son amie avait entrepris toutes les démarches pour s'éloigner de cet homme violent.

ECOUTEZ Le témoignage de Laura, une amie de Johanna Copier

Elle vivait dans un foyer de jeunes femmes battues"

Les proches et habitants se sont réunis devant le supermarché où Johanna a été tuée par son ex conjoint © Radio France - Amélie Bonté

Laura raconte que le couple était séparé depuis juillet, que Johanna vivait dans un foyer pour femmes battues mais son ex, père des trois enfants âgés de 2, 4 et 6 ans, la menaçait de les lui retirer. Il venait devant l'école et la menaçait d'après elle.

ECOUTEZ Le reportage quartier de l'Eure d'Amélie Bonté Copier

Mardi matin, les enfants étaient toujours hospitalisés à Jacques Monod. Un rassemblement en hommageàJohanna a lieu ce mercredi à 14H30 place de l'Hôtel de ville au Havre.