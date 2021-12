Féminicide au Havre, le suspect hospitalisé d'office en unité pour malades difficiles

Le 11 décembre, vers 15h30, les services de police se rendent au domicile d'un couple dans le quartier de Bléville. Sur place, ils découvrent le corps d'une femme de 51 ans, gisant sur le sol de la cuisine, et portant des traces de nombreux coups de couteaux. Le mari , âgé de 52 ans, est aussitôt interpellé et placé en garde à vue. Mais l'interrogatoire n'a pas duré très longtemps. L'expert psychiatre a estimé que le discernement du quinquagénaire était aboli et prescrit son hospitalisation d'office en UMD, l'unité pour malades difficiles en psychiatrie. Le procureur adjoint du Havre, Cyrille Fournier, qui s'exprime dans un communiqué indique que selon la fille du couple, majeure et qui n'habitait plus le domicile, son père souffrait d'une grosse dépression depuis plusieurs mois. Il avait quitté son emploi d'agent de sécurité. Sa mère avait évoqué des disputes mais n'avait "jamais laissé entendre qu'elle pouvait être victime de violences conjugales" précise le Parquet. Aucun fait de cette nature n'avait d'ailleurs été signalé auparavant aux services de police, ce qui rend ce déchainement de violence encore plus incompréhensible par l'entourage. Le corps portait de très nombreuses traces de coups de couteau à la poitrine et dans la nuque. Une autopsie sera réalisée dans la journée de mardi. Quant au suspect, il fera l'objet d'une nouvelle expertise psychiatrique dans quelques temps, pour confirmer ou non l'abolition de son discernement. Un juge d'instruction sera saisi des faits prochainement afin de poursuivre les investigations.