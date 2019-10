Féminicide au Havre : ses amies créent une association, trois semaines après le meurtre de Johanna

Le Havre, France

Elles ont enterrées leur amie il y a une dizaine de jours, au carré musulman du cimetière de Bléville, au Havre. Trois semaines après le meurtre de Johanna par son ex-conjoint et sous les yeux de leurs trois enfants, une association a vu le jour. Johanna Tilly avait porté plainte contre son ex violent et était dans un foyer pour femmes battues. Une marche blanche et un enterrement plus tard, ses amis se sont donc retroussées les manches pour aider d'autres femmes dans la même situation. L'association La 105 ème (Johanna était le 105 ème féminicide d'après le décompte des associations féministes) a vu le jour le 1er octobre.

Une évidence

Dans le quartier de l'Eure, quatre amis de Johanna sont rassemblées dans un appartement autour d'une table. Papier officiels en main, elles ont créées en trois semaines cette association et s'y investissent comme jamais. Laura en est la présidente :

"On vit association depuis 3 semaines"

Elles ont acheté un téléphone portable, chacune sera de permanence pour répondre aux femmes victimes de violences car toutes elles ont connu cette situation et n'ont pas trouvé de réponse satisfaisante, comme Stéphanie :

Un numéro tout près de chez nous, quelqun qui peut venir tout de suite. Pas un numéro vert à Paris..."

Ces femmes n'entendent pas "jouer aux super-héros" mais apporter une directe et immédiate à une femme victime de violences conjugales. Toutes ont vécu un manque de considération de la police ou de la justice et ne trouvent pas les services actuels adaptés avec souvent des permanences avec des horaires de bureau...

Le but est d'être joignable 24/24 et 7 j/7"

"Faire en sorte d'éviter qu'il y en ait qui y passe"

Ces quatre femmes n'ont pas beaucoup de moyens, mais une volonté de fer. Laura détaille ce qui leur manque :

Nous sommes 4 femmes avec peu de revenus, si on peut avoir un coup de pouce pour l'association, ça nous aidera"

Citoyen, avocat, psychologue, toute aide est donc la bienvenue. Une cagnotte pour aider au financement de La 105 ème est en ligne .

Prochaine étape : obtenir un local et des subventions de la mairie du Havre.