Féminicide avoué 33 ans après dans le Perche : "je la revois encore avec son landau", témoigne une voisine

"On était loin de penser à ça", soupire Maurice Boullay, premier adjoint au maire de la Chapelle-Souëf lors de la disparition de Marlaine Marquis. Ce mardi et ce mercredi, de nouvelles fouilles exceptionnelles sont menées dans cette commune l'Orne pour retrouver le corps de la mère de famille disparue il y a 33 ans. Au printemps dernier, son compagnon de l'époque a avoué l'avoir tué et enterré son corps dans une marnière. Dans le village, les riverains qui connaissaient le couple sont encore sous le choc.

"On était loin de penser à ça, soupire Maurice Boullay, premier adjoint au maire de la Chapelle-Souëf lors de la disparition de Marlaine Marquis. On la croyait partie avec un autre homme dans le sud de la France". Explication répandue alors par l'ex-conjoint, qui a fini par avouer le meurtre 33 ans après, en mai dernier.

"On ne pense pas que ce genre de drames puissent arriver dans nos petites communes", poursuit l'ancien édile. On était loin de penser à ça, très, très loin."

"Je la revois encore avec son landau et ses deux enfants dans les rues, son plus petit avait six mois", s'émeut sa compagne Yvette. "Ça fait mal au coeur, ajoute-t-elle les larmes aux yeux, de l'imaginer enterrée par là depuis tout ce temps". La voix faible, Yvette prie maintenant pour que le corps de Marlaine Marquis soit retrouvé, "au moins pour ses enfants".