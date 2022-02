Féminicide d'Amnéville : 200 personnes rassemblées en hommage à Jocelyne Leclaire

Des proches, des anciens collègues... Ce samedi, 200 personnes se sont rassemblées à Amnéville (Moselle) en hommage à Jocelyne Leclaire, une femme de 64 ans tuée par son compagnon.

"Quelqu'un à la voix toujours douce, très souriante" se souvient l'une des participantes à cet hommage. Un autre ancien collègue de l'usine PSA explique que la victime participait aux banquets de l'entreprise, aux sorties entre collègues. Tous sont aussi choqués par la découverte du corps, jeté en plusieurs parties dans des fourrés : "On ne comprend pas qu'il ait pu faire autant de mal à quelqu'un de si gentil. C'est inimaginable, comment on peut faire ça à quelqu'un ? On n'arrive pas à l'admettre", confie une proche.

"Cet homme n'a pas su respecter la dépouille de Jocelyne"

Francine a été sa collègue pendant 19 ans, elle allait avec elle à la piscine, ou promener son chien au Fort de Queuleu, et elle est encore sonnée par cette disparition si violente : "ça a été un choc pour tout le monde, ce qui s'est passé, c'est quelque chose de vraiment impardonnable. Le fait d'être là, c'est aussi pour monter à cet homme qui n'a pas su respecter la dépouille de Jocelyne, que Jocelyne existait dans le cœur de beaucoup de gens".

Lutter contre les féminicides

Sur la place devant la mairie, Xavier Dieudonné qui a organisé le rassemblement avec le soutien de la famille prend la parole : "Plus largement par notre présence il s'agit d'exprimer notre mobilisation contre les violences faites aux femmes. 113 féminicides en 2020 et déjà beaucoup trop en 2022. Stéphanie Di Vincenzo en mai 2021 à Hayange, souvenez-vous. Muriel Pinchi-Marchetti, tuée sous les coups de son conjoint non loin d'ici, à Labry, il y a quelques semaines. Difficile de citer toutes les victimes. N'oublions jamais, il y a aussi toutes celles qui souffrent, dans le silence en étouffant leurs cris".

Alors que de nombreux participants demandent aussi une réponse ferme à la justice, Alyson Blondy la vice-présidente de Fédération nationale des victimes de féminicides explique que c'est également un des combats que porte l'association : "Déjà, on a un gros travail à faire sur la sensibilisation et la prévention. Ensuite, quand on a des signalements de femmes qui sont victimes de violences, il faut qu'il y ait un suivi beaucoup plus poussé. Et puis, il faut aussi des peines beaucoup plus lourdes pour les auteurs, car aujourd'hui on se rend compte qu'il y a encore des faiblesses à ce niveau-là".

"Plus jamais ça, stop féminicide", pouvait-on lire sur la veste de l'un des participants venus rendre hommage à Jocelyne Leclaire. © Radio France - Annaïg Haute

Le choc dans le quartier

Dans la foule aussi, des voisines, qui expliquent qu'elles pensent à Jocelyne dès qu'elles sortent de chez elles et qu'elles aperçoivent la maison, toujours sous scellés. L'une d'entre elles a rassemblé les fleurs apportées à la manifestation, pour les déposer devant la maison de la victime.