Féminicide d'Artigues-près-Bordeaux : l'ex compagnon devant les assises de Gironde

Un quinqagénaire jugé, dès ce vendredi, et pendant les six prochains jours, pour le meurtre de son ex-compagne. Les faits remontent à octobre 2018 , des voisins sont réveillées par des coups de feu, à l'aube. Un homme de 51 ans a tiré à plusieurs reprises sur son ex-compagne âgée de 55 ans. Son corps est retrouvé dans le hall de l'immeuble où elle habitait à Artigues-près-Bordeaux, criblé de balles. La victime, Sylvie Salmon, avait mis fin à leur relation quelques mois plus tôt et avait trouvé un appartement à Artigues, il ne l'avait pas supporté.

La veille de sa mort, il s’était faufilé dans le local à poubelles et avait attendu patiemment, en buvant des bières et en fumant des cigarettes. Une longue attente jusqu’à ce que, comme tous les matins, Sylvie Salmon sorte son chiwawa. Là, les versions diffèrent : tous les coups de feu d’un coup ou deux séries avec une pause. L'autopsie révèle, quoiqu’il en soit, que le coup fatal a été porté dans la tête alors que Sylvie Salmon était à genoux.

Thierry Roche se rend alors directement au commissariat de Cenon. Avant les faits, la quinquagénaire, mère de 2 enfants et grand-mère d'une petite fille, avait porté plainte, à deux reprises pour des menaces, du harcèlement, des dégradations... Thierry Roche avait été entendu, il disait regretter et se faire suivre psychologiquement. Les enquêteurs ont cru à des regrets sincères, et n'ont pas jugé que Sylvie Salmon était en danger immédiat.

Pas violent mais impulsif

La personnalité de l'accusé va être, évidemment décryptée pendant les six jours de ce procès. Thierry Roche est un homme qui, au moment du partage des biens, après une autre séparation, avait coupé les meubles en deux, à la scie, "pas violent mais impulsif" s'accordent à dire tant la défense que l'accusation. C’est un homme qui, "n'arrivait pas à passer à autre chose explique un de ses avocat Alexandre Novion, qui tournait en boucle. Il était entré dans ce couple avec Sylvie Salmon avec beaucoup de ferveur, il en est ressorti dévasté."

Cet ancien routier aurait acheté son arme en Belgique, l'aurait prise en photo, se serait vanté, et aurait assuré à qui voulait l’écouter qu’il allait tuer Sylvie Salmon.

Les jurés devront tenter de comprendre, ce qui après 50 ans de vie, a poussé cet homme à tuer celle qu'il disait aimer plus que tout.

