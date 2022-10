Féminicide d'Artigues : "Un crime passionnel n’est pas un crime d’amour, c’est un crime d’égoïsme"

La semaine s'annonce douloureuse aux assises de la Gironde dans le dossier du féminicide d'Artigues-près-Bordeaux en 2018. Après une première journée, vendredi, consacrée à la personnalité de l'accusé, Thierry Roché, la cour va passer les prochains jours à interroger experts et témoins. Ce lundi notamment, l**'ex femme de l'accusé est attendue à la barre**. La mère de ses trois enfants, restée vingt ans en couple avec celui qu'elle qualifie de manipulateur, colérique et violent. Il l'avait menacé de mort à leur séparation.

Elle avait d'ailleurs porté plainte, elle-aussi. Ce qui fait dire à la sœur de la victime, Isabelle Salmon, que, vu tout ce que la police et la justice savait, ce crime aurait pu être évité : "Elle en a eu des Sms "je vais te tuer" tout ça, elle était allée voir les policiers en pleurs. Il faut déjà du cran. Ils lui ont dit "on va faire le nécessaire" c'est tout. Que ce soit lui ou les autres, les hommes qui tuent leur femme, ce sont que des lâches !"

J'étais pas parti pour la tuer

Vendredi, après le rappel des faits Thierry Roché a reconnu avoir tué son ex-compagne Sylvie Salmon de six balles mais ne pas l'avoir prémédité : "J'étais pas parti pour la tuer" a t-il dit à la cour. Un psychologue et un psychiatre se sont ensuite succédé à la barre pour dresser un portrait de ce quinquagénaire en prison depuis les faits. On a appris que Thierry Roché a vécu jusqu’à l’âge de 20 ans en faisant pipi au lit, une pathologie qui va de pair avec une éducation maltraitante et humiliante.

Puis viennent les relations amoureuses et là, les scénarios se ressemblent à chaque rupture : menaces, violence, chantage au suicide, "le robinet pulsionnel qui s'ouvre avec des passages à l'acte" explique l'expert psychologue à la barre. Il précise que l'accusé a une forte angoisse de séparation au cœur de la problématique, "il oscille systématiquement entre amour et haine à quelques minutes d’intervalles". L’expert continue : "Il m’a dit cette phrase en parlant de Sylvie Salmon « pour moi j’étais plus personne sans elle »"

L’amour c’est donner, ce n’est pas refuser de perdre.

"Alors qu’est-ce qu’il aurait fallu faire" demande la présidente. "S’il n’y avait pas eu l’alcool déjà ça aurait pu aider, répond l’expert s’il n’y avait pas eu l’arme aussi, on le sait ca facilite le passage à l’acte, mais même sans le 357 magnum il aurait commis un acte, ça ne serait juste pas passé de la même façon. Ici par rapport aux autres relations termine le psychologue, la haine était plus intense, à hauteur de l’amour qui était plus intense. Et son collègue psychiatre de tempérer : "Un crime passionnel n’est pas un crime d’amour, c’est un crime d’égoïsme. L’amour c’est donner, ce n’est pas refuser de perdre."

Si la préméditation est retenue, il risque la réclusion criminelle à perpétuité.