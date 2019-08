Féminicide d'Aurélia Varlet : son frère menace d'une grève de la faim

La Rivière-Drugeon, France

Aurélia Varlet avait 32 ans quand elle est morte le 14 août 2013, de trois balles dans le dos, abattue par son ex-compagnon. Six ans après, sa famille se bat pour obtenir des réponses. Son frère Giovanni est prêt à entamer une grève de la faim pour avoir la vérité. "On joue avec notre douleur, c'est long et c'est pas normal. Je suis prêt à risquer ma vie s'il le faut", s'exclame-t-il, fatigué mais toujours aussi énervé.

Encore des zones d'ombres

Pour la famille Varlet, cet homicide aurait pu être évité, et il reste encore de nombreuses zones d'ombre : pourquoi les plaintes déposées par la précédente compagne, elle aussi menacée et harcelée n'ont rien donné ? Et surtout le meurtrier a-t-il été protégé par l'un de ses amis gendarme, et un autre policier? "Il y a un vrai malaise quand on pose cette question", affirme Giovanni.

Les deux enquêtes, celle de l'IGPN, la police des polices, et celle de l'IGGN pour les gendarmes, se sont terminées fin mars, mais la famille attend toujours les conclusions. En attendant, ils vont consulter leur avocat Me Randall Schwerdorffer pour voir quel nouveau type d'action ils peuvent entamer. Sinon, en septembre, ce sera la grève de la faim, à proximité du ministère de l'Intérieur à Paris.