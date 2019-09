Féminicide d'Aurélia Varlet : son frère va entamer une grève de la faim à Paris

Paris, France

Six ans après la douleur est encore intacte dans la famille Varlet. L'incompréhension aussi.

Le 14 août 2013, Aurélia Varlet est tuée par son compagnon de trois balles, dans le dos à la Rivière Drugeon. Ce mardi son frère Giovanni va entamer une grève de la faim à Paris, à l'occasion du Grenelle sur les violences conjugales, pour avoir des réponses, et tenter de lever des zones d'ombres.

Le meurtrier protégé ?

Giovanni reproche aux autorités de ne pas avoir assez prises au sérieux les plaintes déposées par la précédente épouse du meurtrier d'Aurélia. Le frère de la victime va plus loin et laisse entendre que le tueur aurait pu être protégé par un ami gendarme et un ami policier.

Deux enquêtes ont été menées, une par l'IGPN pour la police, et l'autre par l'IGGN, pour la gendarmerie. Les conclusions ont été rendues en mars mais la famille est sans nouvelle.