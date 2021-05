Féminicide d'Hayange : le gouvernement annonce l'ouverture d'une mission d'inspection

Gerald Darmanin, ministre de l'Intérieur, Eric Dupond-Moretti et Marlène Schiappa annoncent l'ouverture d'une mission d'inspection pour comprendre d'où vient le dysfonctionnement qui n'a pas permis d'identifier l'auteur du féminicide survenu dimanche dernier à Hayange comme un conjoint violent. La victime, âgée de 22 ans et morte poignardée par son compagnon, avait déposé un plainte contre lui pour violences verbales et menaces de mort en novembre dernier.

Une mission d'inspection de fonctionnement

Gérald Darmanin, ministre de l'Intérieur, Eric Dupond-Moretti, garde des Sceaux et Marlène Schiappa, ministre en charge de la Citoyenneté ont annoncé mercredi la mise en place d'une mission d'inspection de fonctionnement afin de faire « toute la lumière suite au terrible féminicide d'Hayange » en Moselle, le week-end dernier.

La saisine de l'inspection générale de l'administration et de l'inspection générale de la justice pour diligenter cette mission a été annoncée par Gérald Darmanin sur Twitter.

Stephanie Di Vincenzo, tuée par son conjoint dimanche dernier, avait déposé une plainte contre son conjoint en novembre dernier, qui n'avait pas été transmise à la justice, selon les déclarations de Christian Mercuri, le procureur de Metz.

Deuxième inspection en un mois

C'est la deuxième fois en moins d'un mois que le garde des Sceaux, le ministre de l'Intérieur et la ministre déléguée à la citoyenneté, décident d'une mission d'inspection après le meurtre d'une femme par son conjoint. La précédente concerne le meurtre d'une jeune femme de 31 ans à Mérignac le 4 mai dernier, dont les conclusions seront rendues publiques le 10 juin.