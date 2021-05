Féminicide d'Hayange : "Il n'y a pas eu de dysfonctionnement de la justice" pour le procureur de Metz

Le procureur de la République de Metz a tenu un point presse ce mardi après-midi suite au féminicide commis dans la nuit de samedi à dimanche à Hayange (Moselle). Il reconnait que la victime avait porté plainte pour violences l'année dernière mais cette plainte n'a pas été transmise aux magistrats. Le meurtrier présumé avait donc été remis en liberté conditionnelle il y a 10 jours. Pour le procureur de la République de Metz, on ne peut donc pas parler de dysfonctionnement judiciaire.

Une plainte déposée, mais pas transmise

La jeune femme de 22 ans avait porté plainte contre son conjoint en novembre 2020 pour violences verbales et harcèlement. Elle avait aussi déposé une main courante quelques mois plus tôt, en janvier 2020. Mais les juges qui ont décidé de le remettre en liberté sous bracelet électronique n'avaient pas connaissance de ces deux procédures. Elles ont bien été enregistrées mais pas transmises au parquet. Ils ne savaient pas non plus que la police était intervenue plusieurs fois au domicile du couple.

Pour le procureur de la République de Metz, l'homme n'était pas identifié par la justice comme conjoint violent. Il se refuse à parler de dysfonctionnement judiciaire. Il évoque même une médiation faite par le commissariat.

Des épisodes de violences récurrents

Il y a eu aussi plusieurs interventions police-secours au domicile du couple. Pendant l'incarcération du meurtrier présumé, une dispute avait éclaté au parloir avec sa femme. Son droit de visite avait été suspendu temporairement.

Une ancienne compagne du suspect a expliqué à la police que, lorsqu'elle avait rompu avec cet homme, il l'avait harcelée et suivie. Pendant leur relation, il avait même menacé de la défigurer et de la violenter si elle le quittait ou si elle lui était infidèle.



L'homme de 23 ans, réfugié politique serbe, avait neuf condamnations à son actif, pour des délits routiers essentiellement mais jamais pour violences conjugales. Il a expliqué s'être disputé avec sa compagne et avoir bu beaucoup d'alcool ce soir là.

Un rassemblement est organisé mercredi soir à Hayange à 18h en mémoire de la victime.