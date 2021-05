L'homme soupçonné d'avoir tué sa jeune compagne à Hayange (Moselle) dans la nuit de dimanche à lundi a été mis en examen et écroué mercredi soir, a annoncé à l'AFP le procureur de la République de Metz, Christian Mercuri.

Féminicide d'Hayange : le suspect mis en examen et incarcéré

L'homme soupçonné d'avoir tué Stéphanie Di Vincenzo, 22 ans, à Hayange (Moselle) dans la nuit de dimanche à lundi a été mis en examen et écroué mercredi soir, a annoncé à l'AFP le procureur de la République de Metz, Christian Mercuri. Ce réfugié politique de 23 ans, ressortissant serbe, a été mis en examen pour "homicide par conjoint" et placé en détention, a précisé le magistrat. Une femme d'une quarantaine d'années chez qui il avait été interpellé lundi lors de sa fuite a été mise en examen pour "soustraction d'un criminel à l'arrestation ou au recherches" et placée sous contrôle judiciaire, a-t-il ajouté.

Plus tôt dans la journée Gérald Darmanin, ministre de l'Intérieur, Eric Dupond-Moretti, ministre de la Justice, et Marlène Schiappa, ministre déléguée chargée de la Citoyenneté, avaient annoncé l'ouverture d'une mission d'inspection pour faire la lumière sur les dysfonctionnements qui ont conduit au drame. La victime avait déposé une plainte contre son compagnon qui n'avait pas été transmise à la justice. Mercredi soir, une marche blanche en hommage à la jeune mère de famille a rassemblé 500 personnes.