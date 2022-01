Féminicide d'Oberhoffen-sur-Moder : 25 ans de réclusion criminelle requis pour le meurtre de Sylvia Auchter

L'avocat général a requis ce vendredi 25 ans de réclusion criminelle contre Jacquy Walter, 61 ans, jugé depuis la veille à Strasbourg pour le meurtre de son épouse Sylvia, de plusieurs coups de couteau, le 10 novembre 2019, à Oberhoffen-sur-Moder. Un féminicide qui avait ému la France entière après le témoignage de la fille de la victime, Stella. Sa mère était morte dans ses bras.

Devant la cour d'assises, l'avocat général a estimé que l’accusé avait "achevé" sa victime à coups de couteau, ce jour là. Et même si Jacquy Walter n’est pas poursuivi pour assassinat, le magistrat a le sentiment qu’il ne s’agit pas "d’un coup de sang". Selon lui, le geste était préparé.

Les proches de la victime ont d'ailleurs décrit jeudi lors de la première journée d'audience comment Sylvia Auchter semblait dépérir au fil des semaines et qu'elle avait déjà été frappée violemment par son mari.

L'avocat général a aussi décrit un homme dépourvu d’émotions, qui a des regrets, mais pour sa propre situation. Il a parlé enfin d'un individu "manipulateur" et "menteur".

Lors de son interrogatoire, ce vendredi matin, Jacquy Walter a encore reconnu avoir tué sa femme. Mais il ne se rappelle plus du déroulé précis du meurtre. Il s'abrite aussi derrière le comportement supposé de la victime : "Ma femme n’arrêtait pas de me critiquer. Elle m’insultait et s’en prenait à mes enfants".

L'accusé s'excuse pour la première fois

Face aux questions insistantes de son avocate, l’accusé a fini par s’excuser, pour la première fois : "Je veux dire à Stella (la fille de la victime) que je m’excuse. Je regrette d’avoir pris la vie à Sylvia. J’avais d’autres projets pour finir ma vie".

Me Bordron et Stella, la fille de la victime. © Radio France - Antoine Balandra

Plus tôt dans la matinée, les experts psy ont déposé à la barre. Une psychiatre a évoqué un homme incapable d’exprimer ses sentiments et ses émotions, un homme à l’attitude victimaire, égocentrique, qui attribue à l’autre la responsabilité de ses actes.

Constat partagé par un psychologue pour qui Jacquy Walter défend sa propre image. "Sa compagne était une sorte d’objet qui faisait partie de lui" ajoute l’expert, "la perspective de la perte lui était insupportable".

