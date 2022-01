Féminicide d'Oberhoffen sur Moder : "Quand elle me racontait les coups, j'avais envie de vomir"

Le verdict est attendu ce vendredi soir au procès du féminicide d'Oberhoffen sur Moder. Il s'est ouvert ce jeudi matin devant la cour d'assises du Bas-Rhin.

Jacquy Walter, 61 ans, est jugé pour le meurtre à coups de couteau de son épouse Sylvia Auchter 40 ans. C'était le 10 novembre 2019. La victime était morte dans les bras de sa fille, venue la secourir.

Ce jeudi à l'audience, l'accusé a reconnu à nouveau avoir tué son épouse ce soir-là. Mais il est resté froid, et sans émotion apparente. Sa sœur et ses enfants sont venus le défendre à la barre. Ils ont dressé le portrait d'un homme non violent mais sous emprise et victime d'une relation toxique selon eux.

"Je me suis même demandé si lui-même n'était pas victime de brimades" ira jusqu'à affirmer la sœur de l'accusé. "Je ne me suis jamais sentie en danger avec lui" dit une ancienne compagne. Qui ajoute : "c'était un très bon père, un bon mari, il pliait même le linge propre le soir".

Finalement, ces femmes racontent toutes un même défaut selon elle : sa forte consommation d'alcool. "Il pouvait avoir l'alcool mauvais. Alors j'essayais de calmer le jeu, et d'attendre qu'il s'endorme" explique son ex femme.

- Est ce vraiment une vie ça ? la reprend l'avocat général

- "C'était la mienne, j'y ai mis fin" répond-elle

Bref, un homme décrit comme plutôt "normal" par ses ex compagnes, même si infidèle de l'avis même de plusieurs de ses proches. Il s'agit simplement d'un homme qui un jour a perdu pied estime de son côté l'avocate de l'accusé Maître Sophie Schweitzer.

Des proches de la victime qui racontent l'engrenage des violences

Mais devant les jurés, la famille de la victime et ses proches ont une toute autre version. La meilleure amie de Sylvia Auchter vient raconter par exemple les confidences de la victime, avant sa mort.

Les bleus sur la lèvre de Sylvia Auchter, la dent cassée. L’arcade sourcilière qu’elle lui recoud, un jour en urgence. « Quand Sylvia me parlait des violences, je l’arrêtais parce que ma donnait envie de vomir » dit-elle. Elle décrit une femme, la victime, autrefois pleine de vie, joyeuse, qui sombre petit à petit en une personne craintive, effacée, qui sortait moins de chez elle. Une personne sous l’emprise d’un homme dominateur qui n'aimait pas être contredit diront plusieurs témoins, dont l'ancien petit ami de la fille de la victime.

"A l'annonce du divorce, cela s'est beaucoup dégradé. Les tensions sont montées crescendo. La dent cassée pour une embrouille. Il lui a cassé son téléphone, ouvert l'arcade sourcilière, fendue la lèvre. Les bousculades, les coups de poing aussi" raconte de son côté Stella, la fille de la victime.

"Je ne vais pas mentir. L'alcool avait beaucoup de place autant pour l'un que pour l'autre" dit la fille de Sylvia Auchter. "Mais pour ma mère, cela n'a pas duré longtemps" explique-t-elle. "Elle l'aimait énormément, elle avait Jacquy Walter dans la peau. De mon point de vue, c'était toxique" continue la jeune femme. "Il la rabaissait énormément. Par rapport à son métier, à son poids".

C'est sa fille qui va finalement inciter sa mère à porter plainte. "Pour qu'elle se réveille. La faire réagir. Mais elle avait peur. Elle s'est dit on ne me croira jamais" explique la fille de la victime.

Le soir du drame, elle raconte les cris de sa mère au téléphone. "C'était effrayant, j'entends encore ses cris aujourd'hui dans ma tête" dit-elle. Alors qu'attend la fille de la victime de ce procès ? "Que ma mère ne soit pas morte pour rien" lâche-t-elle. "Ma mère c'était ma confidente, ma meilleure amie, un pilier. Elle était petite par la taille, mais grande par le cœur" conclue-t-elle.

De son côté dans son box, l'accusé Jacquy Walter s'est contenté ce jeudi de reconnaître avoir tué son épouse. Sans esquisser le moindre geste d'empathie.



