Féminicide d'Oberhoffen-sur-Moder : "Un procès pour comprendre et rendre hommage à la victime"

C’était le dimanche 10 novembre 2019, il y a un peu plus de deux ans. Une femme, Sylvia Auchter, 40 ans, était tuée par son mari, à Oberhoffen-sur-Moder dans le Bas-Rhin.

C’était le 131e féminicide cette année-là. Le procès de Jacqui Walter, son mari, va se tenir ce jeudi et ce vendredi devant la cour d’assises du Bas-Rhin à Strasbourg.

Cet homme de 61 ans est jugé pour meurtre sur conjoint. Un meurtre à coups de couteau particulièrement atroce puisque Stella, la fille de la victime, avait vu mourir sa mère dans ses bras. Son témoignage, recueilli par France Bleu Alsace, avait ému toute la France.

Comprendre l'affaire

Tout commence à 23h07, ce dimanche 10 novembre 2019. Sylvia Auchter appelle sa fille en catastrophe. Elle vient de découvrir un couteau sous un coussin, caché par son mari Jacqui Walter. La mère de famille tente alors de fuir sa maison d’Oberhoffen-sur-Moder. Mais son compagnon, très alcoolisé, la retient.

Au téléphone, Stella, sa fille, est témoin de toute la scène : 4 minutes et 32 secondes d’angoisse où elle entend sa mère hurler et recevoir plusieurs coups de couteau. Elle arrive chez sa maman en moins de 3 minutes. Mais lorsqu'elle réussit à franchir le portail, elle tombe sur les derniers instants de l’agression. Et sa mère décède sous ses yeux. Les gendarmes arrivent vers 23h32.

Le meurtrier tente alors de se suicider, mais il est arrêté par les militaires par un coup de pistolet à impulsion électrique.

Une plainte et des signalements

Sylvia Auchter avait pourtant porté plainte quelques semaines auparavant. Mais pas seulement. Elle avait signalé les coups de poings, les bousculades, les insultes, les bleus et les plaies sur le corps à la gendarmerie, à son médecin, à ses proches aussi, durant les quatre mois précédant le crime.

Lors de l’instruction, Jacqui Walter a reconnu avoir tué son épouse ce soir-là sur fond de consommation d’alcool, mais il a toujours nié les violences régulières sur sa femme et ses ex-compagnes. Il a aussi nié avoir préparé son geste de longue date, l'avoir prémédité.

Reste à savoir s’il pourra s’expliquer sur le crime lors du procès. Lors de l'instruction, l'homme serait resté mutique sur ce point précis, évoquant une certaine amnésie.

On est dans l'absence d'explications pour le moment - L'avocat des proches de Sylvia Auchter

Autre question, pourra-t-il, voudra-t-il exprimer des regrets ? Ce qu’il n’a pour l’instant jamais fait. "Le procès permettra aux sœurs et à la fille de la victime de pouvoir faire leur deuil. Et de rendre hommage à madame Sylvia Auchter" explique l'avocat des parties civiles, Me Maxime Bordron, avocat au barreau de Strasbourg. "Mais aussi d'avoir des explications tant attendues, puisqu'on est dans l'absence d'explications pour le moment" ajoute l'avocat.

Porter la lutte contre les féminicides et les violences contre les femmes

Le lendemain du drame, Stella, la fille de Sylvia Auchter, s'était exprimée sur le sentiment d'abandon que sa mère avait pu éprouver, malgré le dépôt de plainte.

"Personne n'a voulu nous écouter, personne n'a voulu nous aider. On nous a dit, portez plainte madame, portez plainte madame... C'est bien beau de porter plainte, mais cela n'aide pas. On lui a dit 'madame il faut que vous partiez'. Ma mère a répondu 'mais je suis chez moi, j'ai mon chien, ma vie, je ne peux pas partir'. On la raccompagne sur le canapé, et bonne nuit madame, et le lendemain on n'est même pas sûr qu'elle se réveille" avait témoigné, très émue, Stella, qui milite depuis pour une meilleure prise en charge des femmes victimes de violences.

"Ce qui est terrible pour nous, familles de féminicides, c'est que nous voyons que les choses se répètent. C'est-à-dire que le meurtre de Sylvia, on sait très bien que ce meurtre aurait pu être évité" dit Sylvaine Guérin, la présidente de la fédération nationale des victimes de féminicides, qui sera présente au procès.

"En 2021, 30% des auteurs étaient déjà connus de la justice. Donc les solutions existent. La problématique majeure, c'est la mise en œuvre. On demande une commission indépendante interministérielle sur le sujet. Cela pourrait permettre d'éviter des morts supplémentaires. En temps que fédération nationale des victimes de féminicides, on en a assez de devoir compter nos mortes" dit la responsable.

"On espère que ce procès permettra d'aller plus loin dans la lutte contre les féminicides. Il y a eu je crois 146 féminicides en 2019, déjà quatre, rien qu'en ce début d'année, ce qui est énorme. Les choses avancent, mais extrêmement lentement" ajoute de son côté Me Maxime Bordron.

Reste aussi à savoir quelle sera l'attitude de l'accusé, Jacqui Walter. "Il a reconnu matériellement l'acte, les faits. Après je ne sais pas s'il a pris conscience des faits reprochés. J'espère que ce procès servira à avoir des explications plus claires. On n'en a pas pour l'instant. On n'a pas de raisons pour expliquer ce qu'il a commis, à savoir l'irréparable" dit l'avocat des parties civiles.

Le verdict est attendu vendredi soir. L’accusé encourt théoriquement la perpétuité.

