Féminicide dans la Vienne : le village de Maillé "sous le choc" après l'assassinat de Sarah Vedel

Ses voisins et ses collègues rendent hommage à la mère de trois enfants assassinée dans la nuit de mardi à mercredi.

Maillé, Vienne, France

Les volets blancs sont fermés, des scellés de la gendarmerie barrent la porte d'entrée du petit pavillon où le drame est survenu. A Maillé, dans l'ouest de la Vienne, les voisins et les proches de Sarah Vedel confient leur sidération après l'assassinat de la mère de la famille.

"C'est très dur, je pense très fort à elle et à ses enfants" - Francette, une voisine

D'après les dernières investigations des gendarmes de Poitiers, la jeune femme avait porté plainte en mai 2019 contre son ex-compagnon qui fait figure aujourd'hui de principal suspect.

Âgé d'une quarantaine d'années et résidant à Latillé (Deux-Sèvres), l'homme avait déjà été condamné à deux ans de prison dont une partie avec sursis pour violences conjugales aggravées, a révélé le procureur de la République de Poitiers.

"Dans une petite commune comme ça, on ne s'attend pas à voir ce genre de drame"

La victime s'était s'installée dans le village depuis à peine trois semaines, les habitants rencontrés ne la connaissaient pas mais ils partagent cependant la douleur de la famille.

"Ça glace le sang" - Tony, responsable de l'usine voisine

"Tout le monde ne parlait que de ça à la machine à café", raconte Tony, le responsable de l'usine Sateco Service qui jouxte le pavillon où habitait la victime. "Ça fait froid dans le dos, on pensait qu'on pouvait être à l'abri de ça dans des petites communes comme ici, on se rend compte que non, forcément c'est choquant".

Sarah Vedel travaillait depuis peu comme serveuse au Zinc, bar-restaurant de Vasles (Deux-Sèvres) © Radio France - Jules Brelaz

"Sarah on t'aime"

L'émotion est aussi très vive dans la commune voisine de Vasles dans les Deux-Sèvres. Sarah Vedel y travaillait comme serveuse dans le bar-restaurant le Zinc. Bouleversés, ses collègues n'ont pas de mot pour dire leur douleur. D'ordinaire ouvert le jeudi, l'établissement est resté fermé toute la journée. Un registre de condoléances et une rose rouge ont été déposés devant la porte.