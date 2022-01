Féminicide dans le Maine-et-Loire : ouverture d'une information judiciaire pour meurtre

Une information judiciaire pour meurtre par concubin et violences aggravées sera ouverte ce lundi à Angers. Un militaire a reconnu avoir tué à coups de couteau sa compagne de 27 ans, également militaire, à Chacé, dans le Maine-et-Loire, a annoncé ce dimanche la procureure de la République de Saumur, "le parquet de Saumur s'est dessaisi de la procédure au profit du pôle criminel du parquet d'Angers, en vue de l'ouverture d'une information judiciaire pour meurtre par concubin et violences aggravées".

"Le parquet de Saumur s'est dessaisi de la procédure au profit du pôle criminel du parquet d'Angers, en vue de l'ouverture d'une information judiciaire pour meurtre par concubin et violences aggravées".L'homme, âgé de 21 ans a"reconnu, au cours de ses auditions, avoir frappé son frère au visage de plusieurs coups de poing puis avoir donné plusieurs coups de couteau à sa compagne", précise le Parquet.

La victime a reçu plusieurs coups de couteau, trois mortelles

Les faits se sont produits à Chacé samedi 1er janvier vers 5 heures du matin et le suspect est toujours en garde à vue pour homicide par concubin. L'autopsie réalisée dimanche a mis en évidence "dix plaies par arme blanche dont trois mortelles au niveau du thorax et des lésions de défense". Le frère du meurtrier présumé a par ailleurs déposé plainte pour les violences qu'il a subies au cours de la nuit et qui ont occasionné une incapacité totale de travail de deux jours.