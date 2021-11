Féminicide de Bordeaux : deux ans de prison requis contre l'ex-compagnon de Sandra Pla, jugé pour harcèlement

C'est un procès dont la date avait été fixée avant le drame du 2 juillet 2021. Ce jour-là, Sandra Pla, 31 ans, est tuée à coup de couteau à son domicile de Bordeaux, dans le quartier Saint-Augustin. Son ex-petit ami de 36 ans est arrêté dans la foulée, et placé en détention provisoire. Quelques jours auparavant, la jeune femme avait porté plainte contre son ancien compagnon pour violences psychologiques. C'est pour ce motif qu'il était jugé par le tribunal correctionnel de Bordeaux mardi 16 novembre.

Deux ans de prison ont été requis à son encontre pour de nombreux appels et messages malveillants, nous apprennent nos confrères de Sud Ouest, qui indiquent qu'il a passé 67 appels et 217 SMS à Sandra Pla entre le 3 janvier et le 18 juin. L'avocate de l'ancien petit ami a quant à elle plaidé la relaxe. Le jugement a été mis en délibéré et sera rendu le 14 décembre.

Le féminicide jugé plus tard devant les assises

Le féminicide de Sandra, dont cet homme est l'auteur présumé, sera lui jugé plus tard devant la cour d'assises de la Gironde. Ce 58e féminicide de l'année, selon les chiffres des collectifs féministes, avait provoqué beaucoup d'émotion en Gironde. Des appels à se rassembler avaient été lancés pour rendre hommage à la jeune femme.

Son ancien compagnon a déjà six condamnations à son casier judiciaire, pour des faits commis entre 2004 et 2009. Cela concerne des infractions à la législation sur les stupéfiants et des infractions routières. Selon le parquet de Bordeaux, il n'a jamais été condamné pour des faits de violences.