Féminicide de Bordeaux : l'ex-compagnon de Sandra s'était caché chez elle dans la nuit

Il se serait "réveillé d'un trou noir" quelques minutes après avoir assener de coups de couteau son ex-compagne, Sandra. Selon le Parquet de Bordeaux, le mis en cause dans le féminicide qui a eu lieu vendredi dans le quartier Saint-Augustin à Bordeaux, a reconnu s'être rendu au domicile de la victime dès 4h30 du matin et avoir attendu dans la nuit, caché dans un appentis. Il était muni de gants, et avait préparé des affaires dans un sac à dos.

Vers 8h30, Sandra quittait son domicile pour amener sa fille de 4 ans à l'école. C'est au retour de la jeune femme de 31 ans, au moment où elle ouvrait la porte de chez elle, que le mis en cause se serait jeté sur elle. Alors, il l'aurait poussé à l'intérieur et tenté, selon ses déclarations "d'avoir une explication avec elle". La victime se serait ensuite échappée, elle aurait attrapé un couteau dans la cuisine pour le menacer. Selon lui, il serait parvenu à la maîtriser et à attraper le couteau. Quelques minutes plus tard, Sandra était morte.

L'ex-compagnon de Sandra avait un taux d'alcoolémie d'1,87 gramme dans le sang, et un taux élevé de THC. Il justifie son geste par de la colère vis-à-vis de la victime. Il l'accuse d'avoir menti plusieurs fois en disant qu'il lui avait fait subir des violences conjugales et un vol de voiture. Au cours de sa garde à vue, il a également exprimé une rancœur envers la justice, après que la garde de leur enfant ait été donnée exclusivement à la mère.

Une plainte déposée le 6 janvier 2021

Le mis en cause n'a jamais été condamné pour violences et aucune main courante ou plainte n'était inscrite contre lui au Traitement d'Antécédents Judiciaires (TAJ), hormis deux plaintes postérieures au 1er janvier 2021. Celle du 6 janvier 2021 est celle de la victime, Sandra. A ce moment-là, elle dépose plainte contre lui pour "violences psychologiques" au commissariat de police de Bordeaux. La plainte avait été classée sans suite, sous réserve d'un suivi psychologique pour prise en charge thérapeutique et d'un stage à destination des auteurs de violences conjugales. Le 30 mars 2021, la jeune femme avait envoyé un courrier au procureur de la République dans lequel elle reprenait sa première plainte et y ajoutait des certificats médicaux qui pointaient des syndromes d'anxiété. Dès le 1er avril 2021, le courrier a été transmis au commissariat dans le cadre d'une enquête. Le parquet conclu à 3 jours d'ITT pour Sandra.

Le mis en cause a été placé en garde à vue le 28 juin dernier pour "messages malveillants réitérés par concubin et harcèlement par concubin", puis déféré au parquet pour convocation par procès-verbal et d'un placement sous contrôle judiciaire : il lui était interdit d'entrer en relation avec la victime, devait se soumettre à des soins, ne pas détenir d'arme, résider hors du domicile de couple.

La prise en charge de la victime

Sandra avait cherché à obtenir une ordonnance de protection. La demande a été faite le 24 février 2021 au Juge aux Affaires Familiales de Bordeaux mais le magistrat ne lui a pas accordé. Il n'était pas démontré que le danger était avéré et la jeune femme avait confié à l'enquêteur se sentir en sécurité, et que son ex-conjoint n'était pas menaçant.

Un rassemblement en hommage à la victime

300 personnes se sont réunies ce dimanche à 16 heures devant le domicile de Sandra à Bordeaux pour lui rendre hommage, à l'initiative de plusieurs organisations féministes. Des slogans comme "pas une de plus", "que fait la justice ?" étaient inscrits sur des pancartes. "Je ne pensais pas devoir ressortir mon affiche aussi rapidement" exprimait avec tristesse une militante féministe, en référence au féminicide de Mérignac qui a eu lieu quelques mois plus tôt.

Une pancarte déposée lors du rassemblement en hommage à Sandra. © Radio France - Jeanne Maisiat

L'ex-compagnon de Sandra sera mis en examen pour meurtre sur conjoint. Il a été placé en détention provisoire. Il encourt la réclusion criminelle à perpétuité.