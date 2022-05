Féminicide de Bourgoin-Jallieu : la justice manque encore de temps et de moyens, estime un magistrat isérois

Comment la justice lutte et peut encore mieux lutter contre les violences conjugales ? Une question qui se pose, notamment après le féminicide de ce week-end à Bourgoin-Jallieu, la mort de Julie âgée de 26 ans par son ex-conjoint, pourtant déjà condamné pour violences conjugales. Pour en parler, Laurent Desgouis, magistrat isérois et membre du conseil national du syndicat de la magistrature, était avec nous ce jeudi matin sur France Bleu Isère.

France Bleu Isère : On a donc évoqué le féminicide de ce week-end à Bourgoin-Jallieu. Sans entrer dans le détail de ce dossier, est-ce qu'on peut se dire qu'un tel drame aurait pu être évité ?

Laurent Desgouis : Effectivement, il faut respecter le secret de l'instruction parce que c'est un point important de procédure et aussi parce que derrière, il y a des implications, des douleurs, des humains. Donc, d'une manière générale, je pense qu'on peut constater objectivement qu'au cours du quinquennat précédent, un accent particulier a été porté sur la lutte des violences faites aux femmes, qui a été portée à un niveau prioritaire. Ça, c'est une chose dont on peut se réjouir, mais on ne peut pas s'en satisfaire. La justice a été dotée de moyens techniques, de bracelets anti-rapprochement, de téléphones grand danger dont on voit aujourd'hui que ce sont des moyens dont on voit l'utilité mais dont on voit aussi souvent les limites techniques. Et puis la question des violences faites aux femmes fait appel à un certain nombre de ressorts psychologiques, humains, qu'il faut continuer à investir, continuer à regarder, à examiner pour lutter contre ce phénomène de manière plus complexe.

Vous évoquez le téléphone grave danger notamment. Julie, la victime de ce week-end, en avait un mais ne l'a jamais activé ...

Il faut comprendre aussi que dans ce type d'affaire, et pour encore une fois sortir complètement du cas de ce week-end, les téléphones peuvent présenter peut-être des défauts techniques, mais aussi les personnes qui les détiennent sont dans des situations par rapport aux auteurs de violence, parfois dans un rapport d'emprise, dans un rapport assez singulier, où l'on voit qu'elles ont pu être déjà victimes de violences conjugales et puis retourner finalement avec leurs auteurs. Ça, c'est quelque chose qu'il faut investir davantage. On connaît mieux maintenant ce phénomène de l'emprise, mais c'est un phénomène qu'il faut toujours avoir bien à l'esprit pour l'ensemble des intervenants, qu'ils soient enquêteurs, qu'ils soient magistrats ...

Et comment on peut faire ? Est-ce que la justice travaille suffisamment, par exemple, avec les associations de lutte contre les violences faites aux femmes ?

Des liens se développent, c'est sûr. Des liens s'enrichissent, depuis déjà plusieurs années, entre les associations, les parquets du procureur de la République, les différents magistrats qui peuvent intervenir dans le cadre des violences faites aux femmes, juge des affaires familiales, juge correctionnel, le juge des enfants, qui ont une sensibilité particulière aujourd'hui pour le travail de ces associations. En revanche, ce qui nous manque aujourd'hui, c'est le temps, un temps suffisant pour mettre en relation toutes les composantes que ce soit les enquêteurs ou la justice, pour qu'elles travaillent ensemble, aient le temps de travailler ensemble sur des dossiers bien particuliers, et pour éviter qu'un acteur ne soit pas informé d'un fait survenu alors qu'il a un dossier ouvert dans son cabinet.

Oui, parce que parfois il y a des problèmes effectivement de communication entre les différents acteurs

Il peut y en avoir, il peut y en avoir aussi parce qu'on n'a pas, d'une part, les moyens techniques pour finalement recenser un peu ces phénomènes et une espèce de grand fichier qui nous permettrait d'aller puiser des informations. Et d'autre part, parce que c'est là le nœud du problème, nous ne sommes pas suffisamment nombreux sur le terrain pour dégager le temps utile, nécessaire et absolument important pour pouvoir coordonner les actions et avoir ensemble un partage d'informations suffisant.