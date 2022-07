Féminicide de Cavaillon : le suspect mis en examen pour assassinat et placé en détention provisoire

L'homme soupçonné de féminicide à Cavaillon a été déféré au parquet ce mercredi et mis en examen pour assassinat. Il a été placé en détention provisoire. Le suspect était en garde à vue depuis lundi, après avoir été interpellé à l'Isle sur la Sorgue pour une tentative de suicide. Il a avoué être l'auteur des coups de couteau

La victime a reçu une trentaine de coups de couteau

Son ex-compagne, âgée de 50 ans, a reçu une trentaine de coups de couteau, indique dans un communiqué la procureure de la République Florence Galtier. Lundi, entre 12h et 12h15, l'homme âgé de 61 ans se gare aux abords de l'entreprise Sterne située sur la ZAC de Cavaillon. C'est dans cette entreprise spécialisée dans la conception, le développement et la fabrication d'articles à base de silicone, que travaillait la victime. Au moment de la pause déjeuner, elle sort sur le parking et tente de s’approcher du véhicule de son compagnon pour vérifier s’il s’y trouve, puis se rend son propre véhicule côté passager avant. "Alors qu’elle est assise, le mis en cause arrive en courant et lui assène plus d’une trentaine de coups de couteau au niveau du thorax et du visage", précise le communiqué.

L'homme attendait la victime

Les premières conclusions de l’autopsie révèlent la présence de 37 plaies dont six mortelles. Les images des caméras de vidéo-surveillance démontrent que l’auteur des faits a pénétré dans l’enceinte de l’entreprise en escaladant le grillage, il s’est ensuite dissimulé entre deux véhicules en attendant la victime. Il a pénétré dans son véhicule coté passager avant de la poignarder à de multiples reprises.

Un collègue tente de s'interposer

Selon le parquet, plusieurs employés ont été témoins de la scène. Un de ses collègues a d'ailleurs tenté de s’interposer, sans parvenir à sortir l'homme de la voiture. Il est ensuite parti chercher du renfort, mais à son retour, l'homme s’était enfui. Vers 12h50, il a été interpellé à son domicile de L’Isle sur la Sorgue, alors qu’"il tentait de mettre fin à ses jours avec une arme à feu qui se serait enrayée".

Quelques heures avant les faits, les gendarmes interviennent chez la victime

Le mis en cause n’a pas d’antécédents judiciaires, indique le communiqué, et "il n’avait pas été signalé de violences antérieures, au sein du couple". Le matin même des faits, vers 6 heures, les gendarmes sont intervenus chez la victime car un voisin, témoin de violences à l’intérieur de l’appartement, les contacte. Elle avait émis le souhait de quitter son compagnon mais n’a pas souhaité déposer plainte selon le parquet. Les gendarmes ont quitté les lieux à son départ au travail.

Une cellule psychologique a été ouverte aux urgences de l’hôpital de Cavaillon puis à l’hôpital psychiatrique de Montfavet. L’AMAV, association d’aide aux victimes locale, a été requise afin de prendre en charge les témoins et les enfants de la victime, conclut le communiqué.