Féminicide de Chambray-lès-Tours : le conjoint mis en examen et placé en détention provisoire

La piste du féminicide se confirme, après la mort d'une femme de 57 ans ce mardi à Chambray-lès-Tours. Son conjoint a été mis en examen pour meurtre par conjoint et placé en détention provisoire, ce samedi 2 septembre.

ⓘ Publicité

Il reconnaît des violences

Pendant ses plus de 24 heures de garde à vue, l'homme de 58 ans a avoué qu'il était bien avec sa femme, ce jour-là à Chambray-les-Tours, et qu'il y a bien eu des violences entre eux, rapporte le parquet de Tours. Mais l'homme explique aux enquêteurs que les violences étaient réciproques, et qu'à aucun moment il n'a voulu tuer sa femme. L'autopsie pratiquée ce mercredi a confirmé que la victime a été la cible de violence et a souffert d'un "probable syndrome asphyxique".

Juste après le drame, l'homme a brièvement quitté la région, avant de finalement revenir jeudi soir. C'est à sa descente du train, à la gare de Tours qu'il a été interpellé . Cet irakien sans antécédent judiciaire reste en détention provisoire dans l'attente de son procès.

L'enquête pour homicide volontaire a été requalifiée en enquête pour meurtre sur conjoint, et est désormais menée par un juge d'instruction.