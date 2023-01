Féminicide de Charleville-Mézières : le suspect mis en examen et placé en détention provisoire

C'est la piste du féminicide qui est privilégiée, après la mort d'une femme de 23 ans samedi 31 décembre dernier dans le quartier de la Houillère, à Charleville-Mézières. Le conjoint de la victime, principal suspect, a été mis en examen et placé en détention provisoire ce lundi 2 janvier. Le procureur de la République de Reims Matthieu Bourrette a ouvert une enquête pour meurtre sur conjoint en situation de récidive.

Une trentaine de coups de couteau

Tout est parti d'une violente dispute sur fond de jalousie dans la soirée du vendredi 30 décembre. Au fil de la nuit, les deux très jeunes enfants de la victime et ses deux neveux entendent le ton monter dans l'appartement. C'est le plus grand des enfants qui vers 4 h du matin s'inquiète, et prévient par SMS sa grand-mère, la mère de la victime.

Elle se rend sur place au petit matin, entend sa fille crier, et la découvre au sol, dans une mare de sang. La jeune femme a reçu une trentaine de coups de couteau. Transportée à l'hôpital, elle décède dans la matinée.

Son conjoint, lui, prend d'abord la fuite, avant de se rendre une heure après les faits. Devant les enquêteurs, il a reconnu avoir attaqué la jeune femme au couteau. "J'étais comme enragé", dit-il. Il ne s'est arrêté de frapper que lorsqu'il s'est rendu compte que le fils de la victime observait la scène.

Une plainte pour violence conjugale

Cet homme de 25 ans n'en était pas à son premier accès de violence. Sa compagne avait déposé une plainte contre lui pour violence conjugale en octobre, avant de la retirer au début du mois décembre quand le couple s'était réconcilié.

Il a déjà été condamné à plusieurs reprises, pour complicité de meurtre, violence avec arme et séquestration notamment, et a purgé l'ensemble de ses peine. Il encourt aujourd'hui la réclusion criminelle à perpétuité.