Féminicide de Saint-Raphaël : les 3 enfants retrouvés en vie en Italie

Grâce aux indications des policiers français en charge de l'enquête, les forces de l'ordre italiennes ont pu retrouver les trois enfants à Milan ce lundi en début de soirée, et procéder à leur mise en sécurité. "Ils ont été placés" confirme le Parquet de Draguignan, sollicité par France Bleu Provence.

ⓘ Publicité

Les enquêteurs de la PJ de Toulon ont multiplié les investigations afin de mettre la main sur ces trois enfants qui ont quitté le département du Var fin décembre, avec leur père, ce dernier ayant été interpellé ce samedi par la BRI en région parisienne. Il semblerait selon nos informations que dans un premier temps, la fratrie ait été conduite en Allemagne, puis en Italie où ils ont été laissés chez un proche du père à Milan.

La petite fille d'un an à peine, ainsi que sa soeur de 4 ans et son frère de 6 ans sont sains et saufs. Ils pourraient ne pas revenir dans le Var car leur mère avait encore de la famille en Tunisie.