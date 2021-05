Féminicide de Mérignac : "d'une barbarie inouïe" pour la ministre Élisabeth Moreno

La mort de Chahinez, 31 ans, à Mérignac, mardi a provoqué une vague d'indignation, bien au-delà de la Gironde. C'est d'abord la violence de l'acte, de son mari qui lui tire dans les jambes avant de la brûler vive qui a choqué. Puis, les révélations autour de cet homme, qui avait déjà été condamné à de la prison ferme pour violences conjugales qui ont interrogé. Sorti de prison, il avait de nouveau agressé Chahinez, qui avait porté plainte contre lui au mois de mars. Le meurtrier ne portait pas de bracelet anti-rapprochement (le dispositif n'était pas effectif en juin 2020) et la victime n'était pas équipée de téléphone grave danger. Sur France Bleu Gironde, la ministre déléguée chargée de l'Égalité entre les femmes et les hommes, Élisabeth Moreno, réagit.

Chaque féminicide est un drame, mais celui de Mérignac est particulièrement atroce. Comment avez-vous réagi quand vous avez appris ce qui s'est passé ?

J'ai été horrifiée. J'ai été horrifiée parce que ce féminicide est d'une barbarie inouïe et cet acte d'une violence tout à fait incompréhensible. Évidemment, je voudrais exprimer toutes mes condoléances à la famille de la victime. J'ai une pensée très émue pour ses trois enfants, dont la vie est totalement ravagée. Et je pense qu'il est extrêmement important de prendre soin d'eux.

Est-ce que c'était possible de l'éviter ?

Je ne peux pas vous dire, parce qu'il est encore beaucoup trop tôt pour comprendre ce qu'il s'est passé et savoir si cela aurait pu être évité. Ce que nous savons, c'est que la victime avait déposé plainte, que cet individu avait été condamné. La justice a donc fait son travail, la police a fait son travail. Vous savez, dans le cadre du Grenelle des violences conjugales qui a été lancé par le premier ministre Édouard Philippe, il est prévu qu'il y ait une possibilité de comprendre les drames de cet ordre-là, de les suivre pas à pas et de voir ce qui a fonctionné ce qui a dysfonctionné.

Ce drame pose question et nous devons absolument nous poser la question de savoir comment nous pouvons continuer d’améliorer les différents dispositifs qui ont été mis en œuvre pour pouvoir protéger les victimes de violences conjugales. Il y a beaucoup de lois qui ont été votées depuis 2017 pour protéger les victimes. Il y a les ordonnances de protection, les téléphones grave danger qui sont donnés aux victimes, les bracelets anti-rapprochement...

Mais dans ce cas précis, il n'y avait ni téléphone ni bracelet. Comment on explique ça à la famille de la victime ?

Je ne peux pas l'expliquer, parce qu'encore une fois, il est trop tôt. Il nous faut absolument faire une étude approfondie de ce cas pour comprendre ce qui a pu réellement se passer. Je pense que chaque cas est utile pour pouvoir améliorer les processus. Nous avons travaillé avec le garde des Sceaux, avec le ministre de l'Intérieur... Les gardiens de la paix sont aujourd'hui parfaitement formés pour accompagner les femmes, ou toutes les victimes de violences intrafamiliales. La justice réagit beaucoup plus rapidement. Les outils sont mis en place. Soyez bien convaincu que nous allons tout faire pour comprendre ce qu’il s'est passé et faire en sorte que cela ne se reproduise pas.

Elisabeth Moréno, 39 féminicides, déjà, depuis le début de l'année. Ce rythme terrible d'une femme qui meurt sous les coups de son conjoint ou son ex tous les trois jours continue. Est-ce qu’on se sent impuissant ?

Non, je ne veux pas que nous nous sentions impuissants. Vous savez, depuis que le président de la République a décidé que l'égalité entre les femmes et les hommes serait la grande cause du quinquennat, jamais nous n'avons autant travaillé pour protéger les victimes des violences intrafamiliales. Jamais nous n'avons mis en place autant de moyens. Nous faisons en sorte que les victimes puissent déposer plainte dans les hôpitaux, puissent être entendues aussi souvent que possible. Les associations sur le terrains que nous accompagnons et que nous finançons sont là également pour faire un travail remarquable.

Il faut faire en sorte que les femmes continuent de parler

Non, il ne faut pas être pessimiste. Il faut continuer de lutter contre ce fléau. Il faut faire en sorte que les femmes continuent de parler, parce que la parole se libère de plus en plus. Il faut faire en sorte que les dispositifs tels que le 39 19, le 114, soient parfaitement connus. Il faut que les personnes victimes sachent qu'elles peuvent appeler le 17. Il faut qu'elles sachent que les forces de l'ordre réagissent en toute priorité sur ces questions. Gérald Darmanin a lancé une circulaire pour que les armes des agresseurs soient saisies lorsqu'il y a des violences intrafamiliales.

Ne soyons pas défaitistes, ne soyons pas pessimistes. Il faut bien au contraire redoubler d'efforts. Reconnaissons aussi qu’en 2020, c'était la première fois que nous avons eu moins de 100 féminicides puisqu'il y avait 90 personnes sous les coups de leur conjoint. Donc, ça veut dire qu'il y a beaucoup de choses qui avancent. Mais vous savez, nous sommes là confrontés à un véritable changement culturel. C’est un défi de civilisation qui est devant nous et que nous devons opérer pour éradiquer ces violences. Toute la société est concernée et je suis confiante, nous avançons pas à pas.